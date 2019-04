Chi è Ambra Lombardo del Grande Fratello: altezza, Wikipedia e foto Instagram

Sta per arrivare il Grande Fratello 2019. Una nuova edizione del reality show più famoso d’Italia è ormai alle porte. Sono stati diramati i nomi dei concorrenti in gara; tra questi c’è anche quello di Ambra Lombardo. Andiamo a scoprire insieme chi è: la biografia della donna, qual è la sua altezza e il suo peso, e le sue foto più belle tratte dal profilo Instagram.

Ambra Lombardo Wikipedia: la biografia della concorrente del Grande Fratello 2019

Siciliana doc, Ambra Lombardo nasce a Modica, in provincia di Ragusa, il 10 gennaio 1986. Dunque, nel momento in cui scriviamo, l’età della ragazza, che vive a milano, è di 33 anni. Insegnante di lettere e storia al liceo delle scienze umane, il suo sogno è sempre stato quello di fare l’archeologa, tanto che ha come vero e proprio idolo Alberto Angela. Da qui il conseguimento di una laurea triennale in Scienze dei beni culturali e una laurea magistrale in Archeologia.

La Lombardo svolge anche l’attività di modella, che pratica nel tempo libero. Forse qualcosa di atipico per una professoressa di lettere, che avrà di sicuro fatto girare la testa a più di uno studente tra i banchi di scuola!

Ambra Lombardo Miss Italia 2004: quando partecipò al fianco di Cristina Chiabotto

Proprio l’attività di modella ha dato notorietà ad Ambra Lombardo ormai 15 anni fa. La bella siciliana partecipò infatti a Miss Italia 2004, il famoso concorso di bellezza, che vede ogni anno la partecipazione di modelle di tutto il Paese.

Ambra partecipò ovviamente per la sua Sicilia, arrivando sul podio ad appena 18 anni. La stessa età che aveva la vincitrice di quell’anno, ovvero la piemontese Cristina Chiabotto, di Borgaro Torinese. Al secondo posto arrivò un’altra piemontese, Chiara Perino, di Susa (Torino).

Ambra Lombardo altezza e peso: la vita privata della professoressa

Non si conosce molto della vita privata di Ambra Lombardo, se non quanto riportato al portale “Style24”, che descrive un po’ i tratti salienti della bella siciliana, della quale comunque scopriremo di più una volta iniziato il programma.

Stando a quanto leggiamo, Ambra racconta che quando i ragazzi la vedono a scuola restano ammaliati dalla sua bellezza, ma conoscendo i lati un po’ spigolosi del suo carattere, cambiano subito idea.

“Spettegolando”, invece, rivela altri dati riguardo la vita della prof modella. La sua altezza è di 170 cm, e il suo peso di 60 kg. Ambra Lombardo “non è sposata, non ha figli, e non nasconde di aver avuto una storia durata molti anni e finita malissimo“.

Ambra Lombardo foto Instagram: gli scatti più belli

Ecco gli scatti più belli tratti dal profilo Instagram di Ambra Lombardo. Le foto della bella siciliana!

Visualizza questo post su Instagram 💍❄️❤️ #courmayeurmontblanc #courmayeur Un post condiviso da Ambra Lombardo (@ambralombardo.official) in data: Mar 13, 2019 at 1:53 PDT