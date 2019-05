Civitanova Perugia Volley Diretta Gara 2: orario, dove vederla in tv e streaming

La pallavolo maschile continua a incantare gli appassionati di sport italiani, che hanno seguito il campionato che è giunto alla fase finale. Quest’oggi ci sarà la gara 2 della finale scudetto di volley tra Civitanova e Perugia. Ecco tutte le info sulla gara: l’orario della partita, dove vederla in tv e come seguirla in streaming su Rai Sport.

Civitanova Perugia Volley: orario, formazioni e info sul match

Si preannuncia una gara 2 davvero emozionante. Civitanova debutta in casa nella serie che porterà una delle due squadre alla vittoria dello scudetto. La prima gara, giocata al “PalaBarton” mercoledì 1 maggio, si è conclusa con un netto successo della Sir Safety Perugia, che ha prevalso per tre set a zero.

Non dovrebbe essere così facile oggi per la squadra di Leon e compagni: la Lube gioca tra le mura amiche, e vorrà di sicuro sfruttare il fattore campo per non dare una frenata alla propria serie. Una sconfitta potrebbe essere oltremodo dannosa per i cucinieri.

Perugia, che sarà seguita da una nutrita rappresentanza di Sirmaniaci, prepara invece il colpaccio, consapevole che, appunto, un doppio vantaggio risulterebbe davvero cosa gradita nell’ambito della serie.

L’orario di inizio della gara 2 della finale scudetto di volley tra Civitanova e Perugia, che si giocherà al palazzetto “Eurosuole Forum” di Civitanova Marche, è fissato per le 18:00. Queste le formazioni delle due squadre.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Bruno-Sokolov, Cester-Simon, Leal-Juantorena, Balaso libero. All. De Giorgi.

SIR SAFETY CONAD PERUGIA: De Cecco-Atanasijevic, Podrascanin-Ricci, Leon-Lanza, Colaci libero. All. Bernardi.

Civitanova Perugia Volley Diretta: dove vederla in tv, streaming su Rai Sport

La partita tra Cucine Lube Civitanova e Sir Safety Conad Perugia non sarà visibile in diretta tv su Rai Sport. Il canale che abitualmente trasmette le gare di pallavolo maschile sarà infatti ‘impegnato’ dalla finale di Champions League di basket maschile che vedrà la partecipazione dell’italiana Virtus Bologna.

La finale di volley tra Civitanova e Perugia sarà però visibile in streaming gratis su Rai Sport. Il servizio è completamente gratuito, e non vi sarà bisogno di accedere ad area riservata per usufruirne. Tutto ciò che servirà sarà una connessione a Internet sufficientemente potente da garantire l’ottimale visione della gara. La diretta streaming sarà disponibile su pc, ma anche tablet, smartphone o altri dispositivi mobili.

Chi non riuscirà a guardare la gara potrà seguirla attraverso gli aggiornamenti delle pagine ufficiali delle due squadre, ma anche tramite il portale Diretta.it, che fornirà aggiornamenti sul risultato in tempo reale.