Nei prossimi giorni in arrivo nuovi concorsi pubblici per la Regione Campania. Dopo il boom di iscrizioni al primo bando pubblicato nei mesi scorsi, con le prove selettive ancora in corso, partirà a breve anche il secondo concorso come annunciato recentemente dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

Sembra che il bando verrà pubblicato a giorni sul sito della Gazzetta Ufficiale, ma non è ancora nota la data certa. Il Miur tuttavia fa sapere che il regolamento è in fase di redazione.

Concorsi Campania 2019: in arrivo il bando da 650 posti nei CPI

Il nuovo concorso della Regione Campania riguarda l’assunzione di 650 nuove risorse da inserire presso i centri per l’impiego. Il bando rientra in un più ampio piano di assunzioni che prevede l’assegnazione di 10.000 posti per la Campania con l’obiettivo di innovare in toto la Pubblica Amministrazione regionale e, contestualmente, colmare le carenze che si registrano in alcuni uffici tecnici ed amministrativi.

DI seguito i requisiti generali per accedere al suddetto bando:

Essere in possesso di cittadinanza italiana in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure cittadini di Paesi Terzi titolari del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

per i cittadini di altri Paesi, è richiesta un’adeguata conoscenza della lingua italiana; età non inferiore a 18 anni e non aver superato il limite massimo per il collocamento a riposo d’ufficio;

idoneità fisica all’impiego

godimento di diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza;

non essere stati destituiti, dispensati per insufficiente rendimento o dichiarati decaduti da un impiego pubblico;

Essere liberi da condanne penali o procedimenti penali che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva.

Per i requisiti specifici per le singole posizioni professionali è necessario attendere la pubblicazione del bando in gazzetta ufficiale.