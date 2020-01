Coppa Italia 2020: date, orari e programma Quarti di Finale

';

La Coppa Italia 2020 è entrata nel vivo, con la fase ad eliminazione diretta che si sta svolgendo in queste prime settimane del nuovo anno. Dopo i verdetti degli ottavi, ecco date, orari e programma dei quarti di finale che decreteranno le quattro semifinaliste.

Le prima gare hanno visto uscire vittoriose la Juventus, che ha rifilato quattro gol all’Udinese, stesso discorso per l’Inter che ha schiantato il Cagliari per quattro ad uno. Nessun problema anche per le altre, con il Napoli che ha vinto con il Perugia per due a zero, la Roma contro il Parma con il medesimo risultato, la Lazio con la Cremonese per quattro a zero ed il Milan contro la Spal per tre a zero.

Impegno che si è rivelato più ostico da parte del Torino che, dopo l’1 a 1 dei tempi regolamentari, è stata necessaria la lotteria dei rigori per passare il turno contro il Genoa.

Coppa Italia 2020: date e orari dei quarti di finale

Napoli-Lazio, martedì 21 gennaio 20.45

Juventus-Roma, mercoledì 22 gennaio 20.45

Torino-Milan, martedì 28 gennaio 20.45

Inter-Fiorentina, mercoledì 29 gennaio 20.45