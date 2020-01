';

Dopo tanta attesa da parte dei tifosi biancorossi, sembra che il Bari abbia mosso la prima pedina in questo calciomercato di riparazione della stagione 2019-2020. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, Mattia Maita sarà un nuovo giocatore dei galletti. Il popolare giornalista di calciomercato ha infatti annunciato la buona riuscita dell’affare che porta il centrocampista dal Catanzaro al club pugliese.

Maita al Bari calcio, i dettagli dell’operazione rivelati da Pedullà

Una trattativa, questa, per la quale trapelava dell’ottimismo. Adesso, secondo Pedullà, è tutto fatto. Al punto che già stasera il calciatore dovrebbe essere in Puglia. Verosimilmente la firma del contratto è prevista per la giornata di domani, quando Maita sosterrà le visite mediche di rito, e firmerà un contratto fino al 2021 con opzione fino al 2022.

Classe 1994, è il secondo trasferimento dal Catanzaro dopo quello di Eugenio D’Ursi, arrivato quest’estate via Napoli. Maita ha brillato nel centro del centrocampo della squadra allenata fino alla primissima parte di questa stagione da Gaetano Auteri. Il calciatore ha già al suo attivo due reti in 19 presenze nel girone C di Serie C.