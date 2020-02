';

Un nuovo caso di Coronavirus in Campania, precisamente a Benevento. Si tratta del quarto tampone positivo al covid-19 nella regione. Il paziente è un amico della giovane risultata positiva al coronavirus nel territorio di Caserta, i due hanno viaggiato nella stessa auto per tornare dalla Lombardia. La situazione è monitorata costantemente, il 22enne si trova in quarantena volontaria da giovedì.

A renderlo noto è il governatore Vincenzo De Luca tramite un comunicato stampa:

“La Protezione Civile della Regione Campania, riunita con la propria task force, comunica che tutti i tamponi eseguiti in laboratorio fino alle ore 15 presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli, sono risultati negativi. Si comunica, inoltre, che un tampone esaminato oggi, relativo a una persona della provincia di Benevento (un contatto avuto dalla paziente risultata positiva al coronavirus nel territorio di Caserta) ha avuto esito positivo. Si attendono ora le analisi dell’Istituto Superiore di Sanità. Tutte le procedure previste dai protocolli ministeriali sono state già avviate“.