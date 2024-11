Per Daisy Pieropan, giovane attrice di Quinto Vicentino, è tempo di accendere i riflettori. Questa sera, 19 novembre, il pubblico di Rai Uno la vedrà al fianco di Lunetta Savino nella fiction “Libera”, in onda alle 21.30. Una produzione in quattro episodi diretta da Gianluca Mazzella, che racconta la complessa storia di una giudice integerrima, ma anche di una donna segnata dalla perdita della figlia e immersa in una vita che si muove tra giustizia e zone d’ombra.

La biografia e la carriera della giovanissima attrice

Daisy Pieropan si è formata presso la scuola “Stivalaccio Teatro” di Bolzano Vicentino, dove ha sviluppato competenze teatrali solide, che oggi arricchiscono il suo lavoro sul set. Sin dai suoi esordi, l’attrice ha saputo destreggiarsi tra cinema e televisione con grande naturalezza.

Al cinema, ha partecipato nel 2023 al film “Rapito!”, diretto da Marco Bellocchio, un’opera di grande impatto emotivo che le ha permesso di dimostrare la sua versatilità. Nel panorama televisivo, oltre a “Libera”, vanta collaborazioni di rilievo. Tra i suoi lavori più noti figurano “Un passo dal cielo 7” e “Che Dio ci aiuti 7”, entrambe dirette da Francesco Vicario e Ilaria Leoni, nonché “Doc – Nelle tue mani 2” per la regia di Beniamino Catena. Già nel 2019, aveva fatto il suo ingresso nel mondo della serialità partecipando a “We Are Who We Are”, diretta da Luca Guadagnino.

Daisy Pieropan interpreta Clara nella fiction “Libera”

Pieropan interpreta Clara, la nipote adolescente della protagonista. Il personaggio rappresenta il centro emotivo della storia, il legame profondo che tiene insieme una famiglia segnata dal dolore, ma capace di affrontare con amore e leggerezza le sfide quotidiane. Clara è una studentessa del liceo scientifico, piena di energia e determinazione, con il sogno di fare la differenza nella salvaguardia della natura. L’attrice vicentina ha saputo catturare la vitalità del personaggio, costruendo un ritratto di un’adolescente vivace, dinamica e piena di speranze, nonostante il difficile passato familiare.