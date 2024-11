Lunedì scorso, i Pinguini Tattici Nucleari avevano acceso la curiosità dei fan pubblicando la tracklist del loro nuovo album, Hello World, in uscita il 6 dicembre. Tuttavia, in pieno stile “Pinguini”, i titoli non erano quelli reali, bensì una serie di anagrammi da risolvere, trasformando l’annuncio in un rompicapo collettivo. Oggi, mercoledì, è stata pubblicata la tracklist completa con tutte le canzoni di Hello World. Ecco dunque la scaletta di Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari.

Tra enigmi, linguaggi di programmazione e il tour negli stadi

“Ormai lo sapete, con queste cose ci divertiamo. Vediamo se li azzeccate tutti”. Questo il messaggio che i Pinguini avevano scritto nella descrizione del post su Instagram di lunedì, lanciando la sfida a fan e appassionati di enigmi.

Il gruppo bergamasco non è nuovo a trovate simili. Anche in occasione del precedente album, Fake News, aveva celato i titoli delle tracce dietro un complesso indovinello. Stavolta, però, la creatività si è superata: ogni titolo rappresentava un enigma da sciogliere. Tra i tanti, “Sandali” è stato decifrato come “Islanda” e “Tu mormori maniaco” si è rivelato essere “Romantico ma muori”. La vera sfida, però, è arrivata con “Freddamente Lino perì nel sonno”, un anagramma che ha messo in difficoltà anche i fan più accaniti.

Mercoledì 20 novembre, dopo due giorni di congetture, commenti e scambi d’idee sui social, la band ha svelato i titoli autentici delle quindici tracce che compongono Hello World. L’annuncio ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan, che ora attendono con trepidazione l’uscita del disco.

Hello World, spiegano i Pinguini, è un saluto al mondo intero, un messaggio universale nascosto dietro un titolo che richiama il linguaggio della programmazione. “È la prima frase che un programma impara a dire”, raccontano. “Ma per noi è molto di più: è un viaggio, un modo per aprirci al mondo con la nostra musica”.

Il nuovo album, che sarà disponibile in formato digitale, CD e vinile, arriva a oltre due anni dall’ultimo lavoro discografico, Fake News, e corona un biennio straordinario per la band, che ha calcato i principali palchi italiani con un tour da record. Hello World non si limiterà a essere una raccolta di brani: sarà il cuore pulsante del Hello World Tour Stadi 2025, in partenza il prossimo giugno, con una serie di concerti che promettono di superare ogni aspettativa.

Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari: la tracklist completa

Ecco la tracklist completa di Hello World dei Pinguini Tattici Nucleari: