Gerardo Acampora, laureato in Scienze e Tecnologie Alimentari presso l’Università degli Studi di Milano, è un imprenditore italiano con oltre 20 anni di esperienza nel settore alimentare. Dal 1999 al 2021 ha guidato Megic Pizza srl, azienda leader nella produzione di pizza fresca da banco. Ha brevettato il sistema HMS per la stesura dell’impasto nel 2010 e introdotto la pizza su stecco Hasta la Pizza nel 2011.

Nel 2020 ha fondato un gruppo di sei aziende nel settore della pizza. Dal 2014 è National Coordinator Food Division per Confindustria – Made for Italy & Brand Italia, promuovendo il Made in Italy. Tra il 2015 e il 2021 è stato CEO di HoHo srl, specializzata in marketing per pizzerie, e ha curato il blog doppiamozzarella.com dedicato alla pizza.