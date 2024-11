Il Calendario Pirelli 2025, dal titolo evocativo “Refresh and Reveal,” è già uno dei progetti fotografici più attesi dell’anno. Questa edizione, presentata al Natural History Museum di Londra, è un omaggio alla bellezza contemporanea in tutte le sue espressioni, attraverso la lente artistica di Ethan James Green. Tra i volti scelti emerge la cantante e attrice italiana Elodie, con altre figure di spicco del panorama internazionale che hanno posato per un calendario che rappresenta la diversità e la complessità dell’identità moderna.

Il cast con le cantanti, modelle e attrici che hanno partecipato, e il fotografo

Il cast del Calendario Pirelli 2025 si distingue per la sua varietà e rappresentatività. La scelta di volti noti ma eterogenei riflette l’impegno del progetto nel proporre una bellezza senza confini. Tra i protagonisti, oltre alla già citata Elodie, ci sono nomi come l’attore francese Vincent Cassel, l’attrice britannica Simone Ashley, conosciuta per il suo ruolo in “Bridgerton,” e Hunter Schafer, volto amato della serie “Euphoria”. Questi artisti, insieme a personalità come Padma Lakshmi, John Boyega, e Hoyeon, offrono una panoramica sulla diversità culturale, etnica e professionale.

Anche il fotografo Ethan James Green è stato scelto per il suo sguardo profondo e autentico, capace di rivelare l’essenza più intima dei suoi soggetti. Nato in Michigan e ora residente a New York, Green ha collaborato con grandi marchi di moda e pubblicato opere che esplorano temi come l’identità e la sessualità.

Come ottenere il Calendario Pirelli 2025: costo e disponibilità

Il Calendario Pirelli è noto per la sua esclusività e per il suo carattere di oggetto da collezione. Non è disponibile per la vendita al pubblico, poiché viene distribuito in edizione limitata a una ristretta cerchia di clienti, partner e figure VIP del brand.