Ci siamo: da martedì 12 novembre parte Sanremo Giovani 2025, il celebre talent che, tra sfide ed eliminazioni, condurrà i nuovi talenti della musica italiana verso il Festival di Sanremo. Le serate eliminatorie in seconda serata su Rai 2, si svolgeranno ogni martedì fino al 3 dicembre, per poi approdare alla semifinale del 10 dicembre e alla finalissima del 18 dicembre su Rai 1. Una lunga corsa, cinque appuntamenti imperdibili, in cui 24 artisti – una band, tre duo e venti cantanti solisti – si sfideranno con le loro canzoni inedite per conquistare un posto sul palco dell’Ariston nella categoria delle Nuove Proposte.

Chi sono i cantanti e quali sono le canzoni di Sanremo Giovani 2025

Tra i nomi in gara, volti e suoni freschi pronti a mettersi alla prova. I 24 concorrenti includono artisti come Alex Wise, Angelica Bove, Angie, Mew, Arianna Rozzo, Bosnia, e molti altri, che portano voci e stili musicali diversi, dal pop alla canzone d’autore, fino al rap e all’indie. Tutti questi giovani talenti si esibiranno davanti alla Commissione Musicale composta da nomi noti come Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia. Fuori onda, altri due grandi volti, Carlo Conti e Claudio Fasulo, supporteranno e coordineranno la competizione.

Il regolamento e le sfide della gara

Sanremo Giovani 2025 si configura come un vero e proprio percorso ad eliminazione. Ogni serata vedrà l’esibizione di sei concorrenti, ma solo tre di loro potranno avanzare, selezionati dalla Commissione Musicale. La semifinale del 10 dicembre sarà cruciale: i 12 artisti rimasti si sfideranno in duelli diretti, riducendosi a sei. A questi si aggiungeranno due artisti scelti dal concorso “Area Sanremo”, portando a otto il numero dei finalisti che si contenderanno il podio finale.

La finalissima del 18 dicembre, trasmessa in diretta dal Casinò di Sanremo, vedrà i magnifici otto contendersi i quattro posti disponibili per Sanremo 2025. La valutazione sarà affidata in parte alla Commissione e in parte al Televoto del pubblico, ciascuno con un peso del 50%. Dei quattro selezionati, tre saranno scelti tra i concorrenti di Sanremo Giovani, mentre uno proviene dal concorso parallelo “Area Sanremo”.

Dove seguire Sanremo Giovani 2025 in tv e streaming

Quest’anno, Carlo Conti, direttore artistico, punta a rendere Sanremo Giovani un trampolino di lancio per i talenti emergenti, separando la categoria Nuove Proposte dai Big. “La reintroduzione delle Nuove Proposte”, ha spiegato Conti, “è un’occasione di ulteriore valorizzazione per i giovani artisti, che saranno protagonisti di un percorso di crescita e visibilità. Un’opportunità che, attraverso diverse fasi, permetterà loro di mostrarsi al grande pubblico e, potenzialmente, di affermarsi come futuri Big”. Le serate eliminatorie saranno trasmesse in seconda serata su Rai 2, mentre la finale del 18 dicembre andrà in onda in prima serata su Rai 1.