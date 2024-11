Con l’avvicinarsi della cerimonia dei Grammy Awards 2025, l’annuncio delle nomination ha suscitato un grande entusiasmo e curiosità tra gli appassionati di musica. La Recording Academy ha svelato i candidati in 94 categorie, evidenziando talenti consolidati e nuove promesse della scena musicale internazionale. Tra i nomi più acclamati spiccano Beyoncé, che guida le candidature con ben 11 nomination. Tutte le Grammy Nominations 2025: la lista.

Quando ci sarà la cerimonia: la data ufficiale per gli Awards

Beyoncé viene seguita da Kendrick Lamar, Charli XCX e Billie Eilish, tutti con sette nomination ciascuno. Beyoncé, che ha ora raggiunto un totale di 99 candidature in carriera, è diventata l’artista con più nomination nella storia dei Grammy, ma continua la sua corsa per il prestigioso titolo di Album of the Year, mai conquistato finora.

La cerimonia, in programma per il 2 febbraio 2025 a Los Angeles, promette di essere una delle più seguite degli ultimi anni. Gli artisti candidati riflettono una scena musicale eclettica, in cui spiccano generi diversi, dall’R&B all’hip hop, dal pop alla musica country. I Grammy 2025 saranno una vera celebrazione della varietà musicale, con artisti affermati e nuovi volti che si contenderanno i premi nelle principali categorie. Tra le sorprese, troviamo le candidature di Sabrina Carpenter, che ha ottenuto riconoscimenti nelle categorie più ambite, e il brano “Now and Then” dei Beatles, che conferma la perenne influenza della leggendaria band nella storia della musica.

La lista completa delle Grammy Nominations 2025

Ecco l’elenco completo delle nomination nelle categorie principali dei Grammy Awards 2025:

Album of the Year

André 3000 – “New Blue Sun”

Beyoncé – “Cowboy Carter”

Billie Eilish – “Hit Me Hard and Soft”

Chappell Roan – “The Rise and Fall of a Midwest Princess”

Charli XCX -“Brat”

Jacob Collier – “Djesse Vol. 4”

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Taylor Swift – “The Tortured Poets Department”

Record of the Year

The Beatles – “Now and Then”

Beyoncé -“Texas Hold ’Em”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Charli XCX – “360”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Espresso”

Taylor Swift Featuring Post Malone – “Fortnight”

Song of the Year

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Taylor Swift – “Fortnight” [ft. Post Malone]

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter -“Please Please Please”

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Best New Artist

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Best Pop Solo Performance

Beyoncé – “Bodyguard”

Sabrina Carpenter -“Espresso”

Charli XCX – “Apple”

Billie Eilish -“Birds of a Feather”

Chappell Roan -“Good Luck, Babe!”

Best Pop Duo/Group Performance

Gracie Abrams ft. Taylor – “Us”

Beyoncé Featuring Post Malone – “Levii’s Jeans”

Charli XCX & Billie Eilish – “Guess”

Ariana Grande, Brandy & Monica – “The Boy Is Mine”

Lady Gaga & Bruno Mars -“Die With a Smile”

Best Rap Album

Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1”

Doechii – “Alligator Bites Never Heal”

Eminem – “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Future & Metro Boomin – “We Don’t Trust You”

J. Cole – “Might Delete Later”

Best Rap Performance

Cardi B – “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos – “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem – “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Best Country Album

Beyoncé – “Cowboy Carter”

Post Malone -“F-1 Trillion”

Kacey Musgraves -“Deeper Well”

Chris Stapleton – “Higher”

Lainey Wilson – “Whirlwind”

Best Country Solo Performance

Beyoncé – “16 Carriages”

Chris Stapleton – “It Takes a Woman”

Jelly Roll -“I Am Not Okay”

Kacey Musgraves – “The Architect”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Best Rock Album

The Black Crowes – “Happiness Bastards”

Fontaines D.C. -“Romance”

Green Day -“Saviors”

Idles -“TANGK”

Pearl Jam – “Dark Matter”

The Rolling Stones – “Hackney Diamonds”

Jack White – “No Name”

Best Rock Performance

The Beatles – “Now and Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

Idles – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Best R&B Album

Chris Brown – “11:11 (Deluxe)”

Lalah Hathaway – “Vantablack”

Muni Long -“Revenge”

Lucky Daye – “Algorithm”

Usher – “Coming Home”

Best R&B Performance