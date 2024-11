In occasione delle Elezioni Presidenziali americane 2024, uno degli eventi più attesi sul panorama politico globale, torna l’immancabile “Maratona Mentana”. Enrico Mentana, volto storico del giornalismo televisivo, accompagnerà il pubblico in una lunga diretta notturna con lo speciale intitolato La Notte Americana. Il confronto tra l’ex presidente Donald Trump e la vicepresidente in carica Kamala Harris promette di essere una sfida epica, con ripercussioni non solo per gli Stati Uniti, ma per tutto il mondo. Gli orari e gli ospiti della Maratona Mentana 2024 sulle Elezioni USA.

Il programma e gli ospiti della diretta: chi sarà presente in studio

La diretta prenderà il via nella notte tra il 5 e il 6 novembre. Il primo appuntamento sarà alle 23:50, durante una finestra all’interno di diMartedì, il talk condotto da Giovanni Floris, con i primi risultati provenienti dall’Indiana e dal Kentucky. La maratona entrerà nel vivo alle 00:25, quando Mentana guiderà la copertura non-stop fino alle 9:40 del mattino, accompagnando gli spettatori tra numeri, mappe e analisi approfondite.

La lunga nottata vedrà la partecipazione di ospiti illustri in studio e in collegamento: tra questi Aldo Cazzullo, giornalista e scrittore di punta, Maurizio Molinari, direttore di Repubblica, e Federico Rampini, noto per la sua esperienza in politica estera. Non mancheranno gli interventi di Alessandra Sardoni, volto familiare ai telespettatori di La7, pronta ad arricchire la discussione con il suo acume analitico. Insieme a Mentana, gli esperti offriranno una chiave di lettura su ciò che le urne racconteranno durante la notte elettorale, esplorando le possibili conseguenze politiche a livello nazionale e globale.

Gli orari della Maratona Mentana sulle Elezioni USA 2024: a che ora inizia?

L’evento avrà un’impronta marcatamente live, con aggiornamenti in tempo reale e analisi dettagliate delle singole fasi dello spoglio. Dopo il primo collegamento delle 23:50, la diretta prenderà ufficialmente il via dalle 00:25, portando gli spettatori fino al mattino del 6 novembre, concludendosi intorno alle 9:40. La copertura non si limiterà solo alla diretta di Mentana: La7 ha predisposto un’intera giornata di programmazione dedicata all’Election Day.