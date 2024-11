È una delle giornaliste più importanti di Report, Lucina Paternesi, autrice di diversi servizi per il programma di Sigfrido Ranucci. La corrispondente e reporter ha alle sue spalle una carriera da freelance, poi culminata con tante esperienze sotto la guida di mamma Rai. Scopriamo insieme su di lei, attraverso la sua biografia e la panoramica sul suo curriculum.

Chi è la giornalista di Report: biografia e carriera

Lucina Paternesi è una giornalista italiana che ha iniziato la sua carriera collaborando come freelance con Rainews 24 e Repubblica. Nel 2016, è entrata a far parte della squadra di giovani giornalisti scelti da Sigfrido Ranucci per il programma “Rec” su Rai. Dopo tre stagioni di “Indovina chi viene a cena”, dal 2018 è diventata inviata del programma “Report”, uno dei più importanti nel campo del giornalismo investigativo in TV.

Prima di unirsi a Rai, Paternesi ha svolto vari stage, tra cui uno presso la redazione cronaca di Rainews 24 e uno nella redazione Cronaca di Tg2, entrambi nel 2014. Ha anche lavorato come stagista presso la redazione di Siena per La Nazione nel 2013 e come rappresentante d’istituto durante gli anni universitari.

Paternesi ha conseguito una laurea magistrale in Relazioni Internazionali, Politica, Economia e Storia all’Università degli Studi di Perugia nel 2010. Durante gli anni universitari, ha anche lavorato come freelance e reporter per la web radio universitaria Radiophonica.

Chi è Lucina Paternesi nella vita privata: “Amo le storie, il sole e i cani”

Ben poche le informazioni sulla vita privata della giornalista, che mantiene un profilo davvero basso e preferisce sia il suo lavoro a parlare per lei. “Giornalista, amo le storie a colori e in bianco e nero, ma anche il sole e i cani e il Sud”, questa la sua biografia su X, in cui cerca di descriversi in poche righe.