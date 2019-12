';

Il Leader della Lega, Matteo Salvini, oggi ha fatto visita al carcere di Poggioreale a Napoli. Un’occasione per il numero uno del carroccio anche per fare il punto sulle prossime elezioni regionali in Campania. Tra i papabili candidati per il centro destra c’è Stefano Caldoro, già governatore della Regione Campania dal 2010 al 2015. Un nome che Salvini sembra gradire: “Se Caldoro sarà il nome fatto, non avrei alcunché da eccepire“.

L’ex Ministro dell’Interno punta in alto: “Il mio obiettivo è che la Lega sia il primo partito in Regione Campania. Contiamo che la squadra trovi l’accordo il prima possibile. Se le persone sono pulite e desiderose di fare, per me nessun problema. Caldoro per me potrebbe tornare a governare, non entro nelle dinamiche interne degli altri partiti“.

Elezioni Campania 2020, Salvini: “L’obiettivo è mandare a casa De Luca e il Pd”

L’obiettivo è “mandare a casa De Luca e il Pd e tutti quelli che hanno governato in questi anni. Che poi De Luca è anche una persona simpatica, ma non basta essere simpatici per governare la Campania, con la simpatia non togli la monnezza dalla strada e non riqualifichi le aree degradate“, ha sottolineato il leader della Lega all’uscita del carcere di Poggioreale.

“Ringrazio Salvini per le parole di apprezzamento. Concordo con lui, vince la squadra prima dei singoli nell’ambito delle decisioni che farà la coalizione“, ha puntualmente risposto Caldoro, capo dell’opposizione in Consiglio regionale della Campania, a margine del convegno Terra nostra.