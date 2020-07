Enzo Avitabile a Santa Maria Capua Vetere, concerto il 23 luglio: info, orari e biglietti

Siamo ancora lontani dai mesi estivi ricchi di eventi, come è sempre accaduto. Purtroppo la pandemia mondiale causata dal Covid-19 ha dato una batosta notevole anche al settore del turismo e degli eventi nel periodo estivo. Di concerti in giro se ne vedono davvero pochi.

Tra le tante positive eccezioni, ci piace segnalare l’esibizione del cantautore napoletano Enzo Avitabile con lo spettacolo “Bestemmia D’Amore”, previsto giovedì 23 luglio alle ore 21 presso l’anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere. Questo concerto – sottolinea Pippo Delbono (voce recitante dello spettacolo) – è una tappa del viaggio artistico che da tempo sto conducendo con Enzo Avitabile.

Artista unico nella sua capacità di coniugare la tradizione del blues, del jazz, del funky, del rock con il classico e il barocco, fino ad abbracciare l’antica tradizione popolare. Bestemmia d’amore è un canto, un concerto dove le parole diventano musica. Per parlare di questo tempo volgare e sacro, duro e dolce.

Per parlare dell’amore bestemmiato, ferito, affogato, ucciso, rinato, ucciso ancora, ancora vivo». L’evento è inserito nel fitto programma del “Napoli Teatro Festival 2020”. La rassegna è organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival, presieduta da Alessandro Barbano, e realizzata con il sostegno della Regione Campania. Anche quest’anno il Festival non rinuncia alla politica dei prezzi popolari, con biglietti a 8 euro, a 5 euro per gli under 30 e gratis per i pensionati al minimo. Il ricavato degli spettacoli inseriti nella sezione Musica sarà devoluto in beneficenza all’Istituto tumori Pascale di Napoli.