Fantacalcio, Probabili formazioni 32ª giornata Serie A

Nel prossimo week end la Serie A scenderà in campo per la 32ª giornata di campionato. Sarà una giornata molto interessante con sfide molto importanti per gli obiettivi stagionali di molte squadre. Potrebbe essere anche il week end della conquista dello scudetto della Juventus. Ai bianconeri basterà un pareggio contro la Spal per festeggiare l’ottavo titolo nazionale consecutivo.

Per quanto riguarda la lotta per il terzo e quarto posto, l’Inter affronterà in trasferta il Frosinone senza una pedina importante come Brozovic. Emergenza in difesa invece per la Roma di Claudio Ranieri che non avrà nessun terzino di ruolo a disposizione contro l’Udinese. Milan e Lazio si sfidano in uno scontro diretto decisivo per la Champions League. Ecco tutte le ultime sulle probabili formazioni del prossimo turno di campionato.

Probabili formazioni Spal-Juventus

Mister Semplici avrà a disposizione Lazzari dopo il turno di squalifica. Ballottaggio a centrocampo con Missiroli e Valdifiori che si contendono una maglia da titolare. In attacco ballottaggio tra Paloschi e Petagna.

Spal (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Schiattarella, Missiroli, Kurtic, Fares; Antenucci, Paloschi. All. Semplici.

Massimiliano Allegri valuta la possibilità di schierare un 4-4-2 contro la Spal. Spinazzola verrebbe avanzato sulla linea dei centrocampisti. Avanti scalpita Kean, in stato di grazia dopo il gol vittoria segnato al Milan.

Juventus (4-4-2): Szczesny; De Sciglio, Bonucci, Rugani, Alex Sandro; Bernardeschi, Bentancur, Khedira, Spinazzola; Dybala, Kean. All. Allegri.

Probabili formazioni Roma-Udinese

Nella Roma tante assenze soprattutto in difesa. Mister Ranieri non ha a disposizione alcun terzino di ruolo. La speranza è quella di recuperare almeno Florenzi che però deve fare i conti ancora con dei fastidi al polpaccio. Sulle fasce pronti ad adattarsi Juan Jesus e Marcano.

Roma (4-2-3-1): Mirante: Juan Jesus, Fazio, Manolas, Marcano; Cristante, De Rossi; Zaniolo, Pellegrini, Kluivert; Schick. All. Ranieri.

Igor Tudor potrebbe optare per il modulo 3-5-2 più accorto. Samir e Larsen sulle corsie laterali, Okaka e Lasagna formeranno la coppia d’attacco.

Udinese (3-5-2): Musso; Opoku, Troost-Ekong, De Maio; Larsen, Fofana, Sandro, De Paul, Samir; Okaka, Lasagna. All. Tudor.

Probabili formazioni Milan-Lazio

Mister Gattuso dopo la sconfitta contro la Juve cercherà di mettere la migliore formazione possibile contro una concorrente per il quarto posto. Con l’assenza di Paquetà, toccherà a Calhanoglu sostituirlo e giocare da interno di centrocampo. In attacco fiducia al tridente formato da Suso, Borini e Piatek.

Milan (4-3-3): Reina; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

Simone Inzaghi si affiderà al modulo 3-5-2 con la formazione tipo. Rispetto al Sassuolo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Correa tornano titolari. Sulla fascia destra Romulo sembra leggermente in vantaggio su Marusic.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Bastos; Romulo, Luis Alberto, Leiva, Milinkovic-Savic, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi.

Probabili formazioni Torino-Cagliari

Il Torino è ancora in corsa per l’Europa e cercherà di sfruttare il turno casalingo per portare a casa tre punti pesantissimi per la classifica. Mister Mazzarri dovrà però fare a meno dello squalificato Belotti. Al posto del “Gallo” spazio a Zaza che sarà affiancato da Berenguer in attacco. Ola Aina rientra dopo tre turni di squalifica.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Moretti; Ola Aina, Meité, Rincon, Baselli, Ansaldi; Berenguer, Zaza. All. Mazzarri.

Miseter Maran cambia poco rispetto alla gara vinta contro la Spal. In difesa nuovo ballottaggio tra Cacciatore e Srna, con l’ex Chievo che parte favorito rispetto al croato.

Cagliari (4-3-1-2): Cragno; Cacciatore, Pisacane, Romagna, Lykogiannis; Faragò, Cigarini, Ionita; Barella; Pavoletti, Joao Pedro. All. Maran.

Probabili formazioni Sampdoria-Genoa

La Sampdoria è reduce da due sconfitte consecutive e cercherà di vincere il derby per risollevare il morale. Mister Giampaolo punterà ancora sul modulo 4-3-1-2 con Ramirez che agirà da trequartista alle spalle di Quagliarella e Defrel.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Andersen, Colley, Murru; Praet, Jankto, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel. All. Giampaolo.

Nel Genoa Rolon sostituirà al centro del campo lo squalificato Sturaro. In attacco Prandello punta ancora su Sanabria che sarà supportato da Lazovic, Bessa e Kouame.

Genoa (4-2-3-1): Radu, Pereira, Romero, Zukanovic, Criscito, Veloso, Rolon, Lazovic, Bessa, Kouame, Sanabria. All. Prandelli.

Probabili formazioni Fiorentina-Bologna

Fiorentina (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel. All. Pioli.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic.

Probabili formazioni Sassuolo-Parma

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Lirola, Demiral, Ferrari, Rogerio; Locatelli, Sensi, Duncan; Berardi, Babacar, Boga. All. De Zerbi.

Parma (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Gazzola, Kucka, Rigoni, Barillà, Dimarco; Ceravolo, Sprocati. All. D’Aversa.

Probabili formazioni Chievo-Napoli

Chievo (4-4-2): Sorrentino; Depaoli, Tomovic, Andreolli, Barba; Kiyine, Dioussé, Hetemaj, Giaccherini; Pellissier, Stepinski. All. Di Carlo.

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Ounas, Allan, Ruiz, Zielinski; Verdi, Milik. All. Ancelotti.

Probabili formazioni Frosinone-Inter

Frosinone (3-5-2): Sportiello, Goldaniga, Salamon, Capuano, Zampano, Cassata, Sammarco, Chibsah, Molinaro, Pinamonti, Ciofani. All. Baroni.

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah, Vecino, Gagliardini, Perisic, Nainggolan, Politano, Icardi. All. Spalletti.

Probabili formazioni Atalanta-Empoli

Atalanta (3-4-1-2): Gollini, Mancini, Masiello, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. All. Gasperini.

Empoli (3-5-2): Provedel; Rasmussen, Silvestre, Veseli; Di Lorenzo, Traore, Bennacer, Krunic, Antonelli; Farias, Caputo. All. Andreazzoli.