Francesca De André Bio Wiki: altezza, fidanzato, Gennaro Lillio, storia, madre

Francesca De André Bio Wiki: età, altezza, chi è la nipote di Faber

Francesca De André nasce a Genova il 25 gennaio 1990. Dunque, nel momento in cui scriviamo, l’età della ragazza è di 29 anni. La figlia di Cristiano De André e Carmen Cerpedes, deve la sua popolarità innanzitutto al nonno Fabrizio De André, uno dei cantautori più celebri e apprezzati della storia della musica italiana.

Diplomata al liceo linguistico, ha proseguito gli studi presso l’Accademia di danza a Milano, per coltivare una delle sue passioni più grandi. Dopo qualche anno, Francesca comincia a focalizzarsi sul mondo dello spettacolo vero e proprio. Comincia un percorso da modella, dilettandosi di tanto in tanto ad esercitare l’attività da vocalist.

La sua carriera da showgirl la porta a partecipare al reality show “L’Isola dei Famosi” 2011. Di qui, la comparsa in numerosi programmi Mediaset. Inoltre, ha scritto anche un singolo, “Yes, Sir, I can boogie”.

Stando a quanto riporta “CheDonna.it”, l’altezza di Francesca De André è di circa 170 cm, mentre il suo peso è di 63 kg.

Francesca De André famiglia: la sua storia, quella della madre, il rapporto col padre

Dicevamo, in breve, della famiglia di Francesca De André. La mamma è Carmen Cerpedes, il padre Cristiano De André, figlio di Fabrizio De André, come avrete ormai compreso. Tuttavia, ciò che è drammatico e interessante allo stesso tempo è indagare sulla storia dell’infanzia travagliata di Francesca.

Quando lei aveva tre anni, infatti, i genitori, a causa di alcuni dissapori, ma soprattutto di alcuni tradimenti da parte di lui, si separarono. Questo portò al fatto che la bambina dovesse essere affidata a uno dei due coniugi. Benché nei primi tempi fosse cresciuta nella casa materna, a causa di gravi problemi economici relativi alla madre, il giudice minorile dispose che venisse trasferita in un orfanotrofio di Milano, la Casa di Nazaret.

Una situazione familiare difficile, quella di Francesca, condivisa con il fratello Filippo e la sorella Fabrizia. Il suo rapporto con il padre si è irrimediabilmente incrinato proprio nel corso della sua infanzia. Inoltre, a ciò si sono aggiunti dei dissapori con l’assistente sociale a cui era stata affidata. A tal proposito è venuta fuori anche una lettera di Dori Ghezzi, la nonna, nella quale lei afferma di rifiutare di prenderla in affido, dandola così all’orfanotrofio.

Francesca De André vita privata: fidanzato e rapporto con Gennaro Lillio

Per quanto riguarda la vita privata di Francesca De André in ambito sentimentale, sappiamo che la genovese ha avuto come fidanzato Daniele Interrante, ex marito di Guendalina Canessa. Una storia, questa, iniziata nel 2012 e terminata quattro anni dopo. Successivamente, alcuni scoop videro Francesca accostata ad Andrea Damante e a Marco Ligabue, fratello di Luciano.

La De André è entrata in casa da fidanzata di Giorgio Tambellini, con il quale ha avuto una relazione. Poi, un presunto tradimento di lui, ha forse fatto scattare la scintilla tra Francesca e Gennaro Lillio, concorrente della casa del Grande Fratello 2019, presunto nuovo fidanzato della showgirl. Questa sera, mercoledì 12 giugno a “Non è la D’Urso”, i due saranno ospiti per parlare della loro storia.

Stando a quanto apprendiamo, dopo liti e scontri i due hanno deciso di vivere la loro passione senza freni e, secondo quanto rivelato dalla sorella di Francesca, Fabrizia, avrebbero anche passato insieme la prima notte fuori dal reality.

