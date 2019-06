I cognomi più diffusi a Montoro secondo “Italia in Dettaglio”

Una cittadina molto particolare, piena di frazioni, centri abitati, dal sapore agreste e genuino. Montoro, comune unico da pochi anni (solo dal 2013 Montoro Superiore e Inferiore divennero un’unica realtà), è un paese che abbraccia tante culture, alle volte differenti tra loro per piccole sfumature.

Presi dalla curiosità, abbiamo effettuato una ricerca, cercando di saperne di più sui montoresi. In particolar modo, su come si chiamano. Dunque, ecco la classifica dei cinque cognomi più diffusi a Montoro secondo il portale “Italia in dettaglio”.

Cognomi più diffusi a Montoro, il primato è per i De Maio

Il cognome più diffuso a Montoro, in assoluto, è De Maio. Ben 297,29 persone, infatti, si chiamano così. Precisiamo che il fatto che ci siano dei numeri decimali in questa piccola classifica è dovuto alla volontà di lasciare un certo margine di tolleranza per quanto riguarda errori di poche unità nel conteggio.

Secondo posto conquistato dal cognome Russo, in generale molto diffuso in Campania, presente in 260,47 unità. Classifica molto corta, diremmo, dato che al terzo posto c’è Penna. Così si chiamano, stando ad “Italia in dettaglio”, 238,53 persone. A breve distanza segue Del Regno, presente 233,48 volte. Chiude questa particolare statistica il cognome Giaquinto, ‘portato’ da 212,67 persone a Montoro.