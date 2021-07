Un brutto incendio è scoppiato questo pomeriggio all’anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Il rogo ha colpito gli spalti di legno, raggiunti dalle fiamme, come possiamo vedere dal video diffuso da “SiComunicazione”.

Incendio Anfiteatro Pozzuoli, Borrelli: “Siamo estremamente preoccupati”

Al momento è sconosciuta la natura dell’incendio che ha interessato l’anfiteatro di Pozzuoli. La situazione, riferisce il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, è ‘preoccupante’.

“Preoccupazione e l’incredulità su quanto sta accadendo in queste ore all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli. Uno dei principali patrimoni storico-archeologici dei Campi Flegrei e della Campania sta andando a fuoco. Siamo estremamente preoccupati. Ci auguriamo che i danni siano limitati. In ogni caso chiederemo di sapere come sia stato possibile l’evolversi di questo incendio e di capire se tutte le norme di sicurezza erano attive”, queste le parole di Borrelli.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia municipale, che hanno provveduto a cercare di ripristinare la situazione. Le gradinate in legno sono particolarmente attenzionate dalle autorità competenti. Un episodio davvero spiacevole, in particolar modo se consideriamo la portata dell’anfiteatro di Pozzuoli, una struttura costruita in epoca romana e ancora oggi tra le migliori per conservazione, nonostante i quasi duemila anni di storia sulle spalle.