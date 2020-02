Irpinia, ritrovato corpo di un uomo in una scarpata: ipotesi suicidio

';

Una brutta notizia di cronaca ha scosso l’Irpinia in questa giornata di metà febbraio. È stato ritrovato il corpo di un uomo in una scarpata. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, anche quella del suicidio. Sulla vicenda indagano i carabinieri.

Irpinia, corpo di un 57enne ritrovato in una scarpata: era scomparso da giorni

Il cadavere dell’uomo è stato rinvenuto sulla strada che collega Lioni a Teora, in un dirupo che costeggia l’arteria stradale. Il signore, F.S. le sue iniziali, era scomparso da diversi giorni, e i suoi familiari avevano denunciato l’improvvisa mancanza di notizie sul 57enne.

Era un Operatore presso la Comunità Montana, separato e con due figli. Appena la salma è stata individuata, i soccorsi sono giunti prontamente sul posto, con i Vigili del Fuoco che hanno fatto i rilievi del caso e i Carabinieri della locale stazione di Sant’Angelo dei Lombardi che hanno avviato le indagini per accertare la dinamica della tragedia.

Non si esclude nessuna ipotesi, ma la pista più battuta è quella che porta al suicidio. Ancora ignote le cause che avrebbero spinto l’uomo a compiere l’estremo gesto. Al momento è in corso l’autopsia presso l’Ospedale Criscuoli, per determinare e mettere nero su bianco le cause che hanno portato al decesso.