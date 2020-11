La Campania resta in area gialla: l’ordinanza del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha firmato nella tarda serata di oggi un’ordinanza che riguarda le ultime misure per il contenimento del contagio da Covid-19. Nel provvedimento, che entrerà in vigore da mercoledì 11 novembre, vengono annunciate le nuove decisioni per quanto concerne l’individuazione delle Regioni che in base all’analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell’epidemia e agli scenari di rischio certificati nel report dell’Istituto superiore di sanità , passano dall’area gialla a quella arancione e rossa (rischio alto, livello 3 l’area arancione; rischio alto, livello 4 l’area rossa).

Nello specifico, entrano nell’area arancione le Regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria; entra, invece, in area rossa, la Provincia Autonoma di Bolzano.

Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree è attualmente la seguente:

area gialla: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto

Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Veneto area arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria

Abruzzo, Basilicata, Liguria, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria area rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

La Campania, dunque, resta (almeno per il momento) in area gialla. Questo il commento del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a riguardo: “La collocazione di fascia della Campania è già stata decisa ieri, a fronte della piena rispondenza dei nostri dati a quanto previsto dai criteri oggettivi fissati dal ministero della Salute. Ho sollecitato io un’operazione trasparenza, pubblica e in tutte le direzioni, per eliminare ogni zona d’ombra, anche fittizia. Dunque, non c’è più nulla da decidere e da attendere”.