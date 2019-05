Siamo ormai alla vigilia dell’esordio dell’estate meteorologica, che cade il 1 giugno. Ma in molti, se non tutti per l’intera durata del mese di maggio, si sono chiesti se questo non è altro che un prolungamento dell’inverno. Pioggia, vento e freddo hanno fatto da padrone al periodo forse più bello dell’anno grazie alle temperature miti che lo caratterizzano.

Tuttavia, sembra che ci sarà un cambiamento di rotta nei prossimi giorni, quindi vediamo nel dettaglio il meteo della Campania per l’inizio del mese di giugno.

Meteo Campania: ancora qualche temporale, seguirà l’esordio del caldo

Finalmente possiamo dirlo, l’estate sta arrivando. Secondo le ultime proiezioni dei principali e più autorevoli modelli di previsione, si sta realizzando una svolta nel quadro climatico europeo.

Come riporta il noto sito MeteoGiornale.it nelle sue rassegne quotidiane, siamo vicini ad un cambiamento. Inizialmente il Sud Italia, in questo fine settimana e per l’inizio della prossima, dovrà far fronte a qualche residuo di instabilità, che si manifesterà con qualche temporale.

Con l’avvento di giugno però, ecco che si rivede l’Alta Pressione. Un mix tra quella azzorriana e quella africana si sta avvicinando all’Italia da Ovest. Le temperature schizzeranno all’insù prima al Nord e verso metà settimana anche al Sud.

Al momento non è possibile stabilire se sia la svolta definitiva per il decollo della bella stagione o ci sarà qualche altro stop, ma di sicuro parleremo finalmente di caldo.

Meteo Campania: le previsioni per il weekend

Nel corso del weekend ci sarà ancora qualche temporale, localmente anche molto forte, più probabili nelle ore centrali della giornata. Con l’avvento della domenica, la temperature dovrebbero aumentare, diminuendo il rischio di pioggia. Per un cambiamento sensibile bisognerà attendere ancora qualche giorno.