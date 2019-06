Una tragedia scuote il mondo dello sport, e in particolar modo quello del calcio europeo. José Antonio Reyes è morto quest’oggi in un incidente stradale. Il calciatore ex Siviglia e Atletico Madrid è perito alla giovane età di 35 anni. Lo ha comunicato il club andaluso, nel quale peraltro il giocatore è cresciuto. Ecco chi era l’attaccante spagnolo.

Reyes morto, tragico incidente stradale in Spagna

Uno schianto davvero drammatico quello in cui è rimasto coinvolto José Antonio Reyes. Dell’incidente non si hanno ancora notizie precise, tanto che la dinamica sembra tutta da ricostruire. Ci penseranno gli agenti di polizia spagnoli, che faranno luce sull’episodio. Il fatto è avvenuto nella città natale del giocatore, Utrera, che nel 1983 diede i natali al calciatore ex Nazionale spagnola.

Questo il comunicato flash del Siviglia.

Le parole di Monchi, che con Reyes ha vinto tre Europa League di fila: “Una notizia impossibile da credere, impossibile da digerire, quanto è dura Dio mio. Un dolore troppo grande. Corri sulla fascia sinistra anche da lassù“.

Noticia imposible de creer, imposible de digerir, que duro Dios mío….DEP José Antonio Reyes…. que pena más grande.. Vaya banda izquierda vais a hacer Antonio y Tu, allá arriba pic.twitter.com/utwgqfG1CH — Monchi (@leonsfdo) 1 giugno 2019

Morto Reyes, la biografia del calciatore: ecco chi era

Enorme il dolore del mondo del calcio per un giocatore dalle doti atletiche davvero interessanti. Ala destra, impiegabile anche sulla fascia opposta, Reyes era un calciatore molto abile tecnicamente, tanto da essere soprannominato “La Perla di Utrera”.

Cresciuto nelle giovanili del Siviglia, dove approdò nel 1994, ha conquistato in totale, tra le esperienze 1999-2004 e 2012-2016, 253 presenze con la maglia degli andalusi, con la quale, come detto, ha vinto anche tre Europa League consecutive.

Vittorioso nella suddetta competizione anche con l’Atletico Madrid, ha militato anche tra le fila di Arsenal, Real Madrid, Benfica, Espanyol e Cordoba. Al momento della sua morte, Reyes giocava con l’Extremadura, in terza divisione spagnola.

Tra i suoi trofei figurano anche un campionato inglese, una Community Shield, una FA Cup, queste con la maglia dell’Arsenal; inoltre, una Liga con il Real Madrid e una Coppa di Lega portoghese col Benfica, nonché una Supercoppa Europea con l’Atletico Madrid nel 2010.