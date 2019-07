Nocera Inferiore si barda di tutti i colori del mondo. Questo pomeriggio sono state installate alcune delle bandiere dei Paesi più importanti del globo per le vie del centro storico cittadino. In particolar modo, sono via Garibaldi e via Barbarulo ad essere interessate di questa novità.

Il tutto, ovviamente, in chiave Universiadi. La competizione che si svolgerà ufficialmente dal 3 al 14 luglio in Campania coinvolgerà in primo piano anche Nocera Inferiore, dove ci saranno alcune importanti gare di calcio maschile e femminile e di pallavolo maschile e femminile. Gli eventi si svolgeranno negli ammodernati stadio “San Francesco” e palazzetto dello sport “Coscioni”.

Olanda, Francia, Spagna, Argentina, ma anche tante altre le Nazioni che vengono rappresentate in una delle vie più affollate del centro storico cittadino. E allora non resta che goderci lo spettacolo di colori delle bandiere e quello sportivo, offerto dagli atleti che si daranno battaglia nella nostra città.