Otto nuovi casi positivi al coronavirus a Nocera Inferiore. Ad annunciarlo è il sindaco Manlio Torquato. Il primo cittadino nocerino ha emesso una comunicazione sul suo profilo Facebook ufficiale alcuni minuti fa.

Queste le parole di Torquato: “Sono otto i casi nuovi di persone sottoposte a tampone nei giorni scorsi dall’ASL risultate, ieri, positive e messe in quarantena domiciliare”.

Coronavirus, Torquato: “C’era da aspettarsi l’aumento dei casi. Rispettiamo le disposizioni”

Un risultato, ribadisce il sindaco, in qualche modo atteso: ” Come avevo anticipato ieri in video comunicazione è quanto c’era da aspettarsi a seguito della consistente attività di controllo effettuata dall’ASL. È lecito attendersi che nei giorni prossimi aumenteranno come si prevede in tutta la Campania. Per questo si raccomanda di avere comportamenti super-prudenti e rispettare ogni disposizione”.

Gli otto nuovi casi positivi “sono riconducibili a 3 ambiti di gruppi e contatti familiari ben precisi, e sono seguiti dal servizio territoriale”. Si tratterebbe di persone già in quarantena.