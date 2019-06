Sta suscitando scalpore il video che sta girando in queste ore sulle bacheche di Facebook, in particolar modo di quelle dei nocerini, in cui un gruppo di ragazzi compie alcuni deplorevoli e vergognosi atti di violenza su alcuni gattini. I piccoli animali sono stati presi a calci e gettati a terra con forza da quelli che con ogni probabilità sono dei ragazzini.

La nostra redazione ha intercettato l’Associazione Zoofila Nocerina per fare luce sull’accaduto. Stando a quanto comunicatoci e alle informazioni in nostro possesso, la persona che ha girato il filmato potrebbe essere una ragazzina dell’Agro Nocerino. Il video potrebbe essere stato girato in una località della Calabria.

L’associazione ha fatto sapere di aver immediatamente preso contatti con il proprio legale per sporgere formale denuncia su quanto accaduto. Lo stesso farà il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato, che ha espresso tutto il proprio sdegno e la propria ferma condanna verso l’episodio. Intanto, ecco il filmato incriminato.