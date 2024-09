Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

La Bilancia inizia settembre con grande energia, grazie a Venere nel segno, che rafforza sicurezza e creatività sul lavoro. Sul piano sentimentale, il mese promette passione e rinnovamento, con nuove opportunità per chi ha vissuto una separazione. Le relazioni recenti potrebbero evolvere positivamente.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre)

Settembre è un mese preparatorio per lo Scorpione, con Marte positivo e Mercurio attivo dal 9. Le opportunità lavorative non mancheranno, e chi ha lavorato sodo vedrà i frutti del proprio impegno. In amore, Venere porterà romanticismo a fine mese, spingendo anche i più timidi a vivere nuove avventure.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Dopo un agosto di ripensamenti, il Sagittario ritrova chiarezza e determinazione. Il mese sarà impegnativo per chi ha dovuto rinnovare accordi o affrontare nuove sfide lavorative. In amore, ci sarà bisogno di stabilità, e le crisi estive dovranno essere risolte con pazienza.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Settembre sarà faticoso per il Capricorno, specialmente verso la fine del mese, con Marte in opposizione. Sul lavoro e in famiglia, servirà sincerità per superare le sfide. Nonostante le difficoltà, le decisioni prese saranno giuste, purché si eviti la fretta.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

Per l’Acquario, settembre richiede impegno, soprattutto sul fronte lavorativo. Giove favorevole promette soluzioni e opportunità di crescita. Le coppie stabili potrebbero decidere di fare passi importanti, mentre i single troveranno nuove avventure e occasioni sentimentali.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci dovranno affrontare la dissonanza tra Giove e Saturno, che porta fatica e difficoltà economiche. Tuttavia, settembre segnerà una ripartenza rispetto ai blocchi di agosto. Le relazioni in crisi potrebbero risolversi, e chi ha resistito alle provocazioni troverà maggiore serenità.