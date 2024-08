Ferragosto, festività amatissima dagli italiani e simbolo dell’estate, è celebrata il 15 agosto con vacanze, feste e tradizioni radicate. Tuttavia, pochi conoscono l’origine di questa ricorrenza che, sebbene oggi sia legata all’Assunzione di Maria, affonda le sue radici nell’antica Roma. Il Ferragosto, infatti, deriva dalle Feriae Augusti, un periodo di riposo e festeggiamenti istituito dall’imperatore Ottaviano Augusto nel 18 a.C. Scopriamo come una celebrazione pagana sia stata trasformata in una festa cristiana e come continui ad essere parte integrante della cultura italiana.

La storia e le origini della festività di natura romana: come e perché è nata

Il termine Ferragosto deriva dal latino “Feriae Augusti”, che significa “riposo di Augusto”. L’imperatore Ottaviano Augusto, per celebrare il suo potere e consolidare la sua figura di leader, dedicò l’intero mese di agosto a festeggiamenti e riposo, segnando la fine delle fatiche agricole. Questo periodo commemorava anche la presa di Alessandria e la sconfitta di Marco Antonio e Cleopatra, eventi che sancirono il predominio di Augusto su Roma.

Durante le Feriae Augusti, l’impero romano si animava con feste, banchetti e corse di cavalli. Gli animali da tiro, esentati dai lavori nei campi, venivano adornati con fiori, e i contadini facevano auguri ai proprietari terrieri, ricevendo in cambio una mancia. Le celebrazioni includevano diverse festività, come quella dedicata alla dea Diana il 13 agosto, e i Consualia, feste in onore del dio Conso, protettore dei raccolti e dei granai, celebrate tra il 15 e il 21 agosto.

Feriae Augusti, come è diventata una festa cattolica

Con il passare dei secoli, le Feriae Augusti vennero progressivamente assimilate dalla tradizione cristiana. Intorno al VII secolo, la Chiesa cattolica iniziò a celebrare l’Assunzione di Maria il 15 agosto, sovrapponendo questa festività alla tradizionale festa pagana. L’Assunzione di Maria, proclamata dogma di fede solo nel 1950 da Papa Pio XII, celebra l’accoglimento della Vergine Maria in cielo, sia con l’anima che con il corpo.

Questo sincretismo tra tradizioni pagane e cristiane è evidente nelle molteplici celebrazioni che caratterizzano il mese di agosto. Ancora oggi, Ferragosto è sinonimo di vacanze, riposo e festeggiamenti in tutta Italia. Le origini antiche di questa festa continuano a vivere nelle usanze moderne, rendendo il 15 agosto una giornata di celebrazione e riflessione sulla ricca storia culturale italiana.