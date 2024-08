Noemi e Carl Brave cantavano qualche estate fa: ‘Ferragosto, ti devo cercare ad ogni costo’. Sì, perché questa, che la si trascorra con gli amiic, con il partner, ma anche da soli, resta una delle festività più amate dagli italiani, simbolo di riposo, sole, estate e divertimento. Ecco quindi alcune frasi e immagini per augurare buon Ferragosto 2024 a amici, parenti e persone care, da inviare su WhatsApp.

La storia di questa festività dalle origini romane e latine

Ferragosto ha origini antiche che risalgono all’epoca romana. Fu istituito dall’imperatore Augusto nel 18 a.C. come “Feriae Augusti”, un periodo di riposo e festeggiamenti dedicato alla celebrazione del termine dei principali lavori agricoli. Durante questi giorni di festa, si svolgevano corse di cavalli e le bestie da tiro, come buoi e muli, venivano decorate con fiori. Con il tempo, la Chiesa Cattolica ha adottato questa festività, sovrapponendola alla celebrazione dell’Assunzione di Maria Vergine, che cade proprio il 15 agosto. Oggi, Ferragosto è sinonimo di vacanze, mare, montagna e momenti di relax con famiglia e amici, mantenendo vivo lo spirito di celebrazione e riposo originario.

Buon Ferragosto 2024, frasi divertenti e originali su questa ricorrenza

Ferragosto, a differenza di altre ricorrenze, è senza dubbio più spensierato e allegro. Mettiamo da parte i formalismi e passiamo subito alle frasi divertenti per augurare buon Ferragosto 2024:

Ferragosto è quella festa che, insieme a Natale e Pasqua, sembra creata apposta per rovinare un anno di dieta.

Essere a dieta a Ferragosto è come andare in giro per saldi senza carta di credito: una vera follia.

A Ferragosto basta avere un panino, la vista del mare, amici con cui festeggiare, e tutto sembra perfetto.

Anche quest’anno abbiamo puntato sulla simpatia, quindi possiamo goderci i festeggiamenti di Ferragosto senza rimorsi. Il fisico da fotomodella? Ci penseremo l’anno prossimo. Tanti auguri, amica mia!

Nulla stanca come cercare di riposarsi a Ferragosto… Felice Ferragosto a te e ai tuoi cari!

Buon Ferragosto 2024, le poesie più belle da inviare su WhatsApp

Non solo divertimento e ironia, ma anche frasi più profonde e letterarie per augurare buon Ferragosto 2024 ad amici e parenti via WhatsApp. “Agosto” è uno splendido esempio di come Federico García Lorca riesce a parlare di un mese come questo in una maniera così splendida.

Agosto.

Controluce a un tramonto

di pesca e zucchero.

E il sole all’interno del vespro,

come il nocciolo in un frutto.

La pannocchia serba intatto

il suo riso giallo e duro.

Agosto.

I bambini mangiano

pane scuro e saporita luna.

