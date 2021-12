È stato un anno senza dubbio molto particolare, questo 2021 che si avvicina a grandi passi verso la fine. Un anno di ricerche, come ama chiamarlo Google, che anche per quest’edizione ha sintetizzato i trend che gli italiani hanno seguito nell’uso del motore di ricerca. Quali sono state le persone più cercate in Italia su Google nel 2021?

Un anno di ricerche 2021: cosa hanno cercato gli italiani?

Ci siamo: Google Trends ha pubblicato “Un anno di ricerche 2021”, ovvero il report con le ricerche più effettuate dagli italiani in questo anno solare. Non sono mancate certo le sorprese, con il Covid-19 che, immancabilmente e inevitabilmente, ha giocato un ruolo da protagonista. Green pass, come fare lo Spid, cosa significa zona rossa rafforzata, e tante altre ricerche collegate alla pandemia.

Ma non solo: nel 2021 gli italiani hanno cercato anche “perché Conte si dimette”, spaziando subito dalla politica ai social network, con “perché non funziona WhatsApp”. E tra gli eventi, dietro l’immancabile Serie A, si piazzano gli Europei di calcio, vinti dalla nostra Nazionale.

Persone più cercate in Italia 2021 su Google: la classifica

Ma quali sono, invece, le persone più cercate in Italia nel 2021 su Google? La classifica vede davvero tanto sport, con Christian Eriksen primo in graduatoria. Il danese, immaginiamo, è finito davanti a tutti per il drammatico episodio che nella prima partita degli Europei tra la sua Danimarca e la Finlandia lo ha visto crollare a terra, vittima di un arresto cardiaco.

Al secondo posto c’è l’eroe italiano di Wimbledon, Matteo Berrettini, arrivato in finale contro Djokovic e contro ogni pronostico. Terza posizione per il premier Mario Draghi, subentrato a Giuseppe Conte, settimo in classifica, e primo personaggio non politico. Ecco la classifica delle persone più cercate in Italia 2021 su Google secondo quanto afferma la ricerca Trends.