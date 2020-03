Pratola Serra, il Comune compra e distribuisce 8mila mascherine: due per cittadino

';

Continua la battaglia serrata alla diffusione del Coronavirus in Irpinia. Per far fronte a questa emergenza l’amministrazione comunale di Pratola Serra ha acquistato 8mila mascherine, che saranno distribuite alla cittadinanza nei prossimi giorni.

Tramite un comunicato ufficiale apparso sui canali social del Comune, il sindaco Emanuele Aufiero ha reso ufficiale l’acquisto dei dispositivi per la difesa dal contagio. Saranno disponibili due mascherine a persona; queste verranno distribuite porta a porta.

Pratola Serra, saranno distribuite dal Comune due mascherine per cittadino

Nel post apparso su Facebook si legge che “Il Sindaco Emanuele Aufiero comunica alla Cittadinanza che il Comune di Pratola Serra, con Determina n. 49 del 26/03/2020 del Settore Urbanistica LL.PP. e Manutenzione, ha provveduto all’acquisto di 8000 mascherine. Nei prossimi giorni, per la prevenzione del contagio da COVID-19, verranno distribuite porta a porta due mascherine per ogni cittadino. La mascherina, ad uso facciale, in tessuto non tessuto con laccetti, è a tre strati: due strati esterni di TNT e uno strato intermedio ad alta efficienza filtrante, resistente alla penetrazione batterica. Il prodotto soddisfa i requisiti stabiliti dalla UNI EN 14683:2019 per dispositivi medici Tipo I e la ditta produttrice è autorizzata dalla Regione Campania ed è presente nell’albo della stessa Regione. La mascherina risulta essere, quindi, di ottima qualità. La raccomandazione principale, per salvaguardare la propria salute e quella degli altri, resta sempre quella di rimanere a casa e limitare il più possibile ogni tipo di uscita“.