Scudetto, lotta salvezza, posti Champions, esoneri: sul campionato di Serie A si sono già aperte le valutazioni degli analisti Snai, a cominciare ovviamente dalle quote sul titolo, che vedono ancora una volta la Juventus super favorita. Il nono tricolore di fila per i bianconeri è quotato a solo 1,50.

Alle spalle dei Campioni d’Italia molto interessante il confronto tra Napoli e Inter per accreditarsi come sfidante ufficiale. Gli azzurri di mister Ancelotti sono leggermente avanti, a 5,50, i nerazzurri seguono a 6,50. Per il resto, c’è il vuoto: Milan quarta forza a 25, Roma a 33, Atalanta a 50, Lazio a 75.

Scommesse Serie A: Ecco le quote Champions

Juventus, Napoli e Inter sono ovviamente favorite per un posto in Champions e sono considerate già in porto. Le altre quote riguardano il Milan (2,50), la Roma (2,75), l’Atalanta (3,75), la Lazio (4). Più dietro Torino (15) e Fiorentina (25).

Retrocessioni Serie A: Verona quotata a 1,35

Quote molto basse per le squadre neopromosse in Serie A. Negli ultimi anni le squadre arrivate dalla Serie B hanno sempre avuto grandi difficoltà a imporsi in un campionato molto più difficile. Secondo le quote, la squadra più indiziata per retrocedere è l’Hellas Verona che è quotata a solo 1,35. A seguire troviamo il Lecce a 1,40 e il Brescia un pochino più in alto, a 1,85. Fra le altre, rischiano Parma e Udinese (4,50), meno il Cagliari (7,50).

Quanto ai possibili esoneri o dimissioni, nel mirino c’è Juric. La fine entro il 25 dicembre 2019 della sua avventura come tecnico del Verona è data su SNAI a 1,55. A rischio anche un gruppetto di colleghi: Liverani (Lecce) è a 2,15; Andreazzoli (Genoa) e Corini (Brescia) a 2,25; Tudor (Udinese) a 2,50. Appena meglio sta Montella (Fiorentina) a 2,75.