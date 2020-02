San Valentino 2020: idee regalo per lui e per lei

';

San Valentino è ormai alle porte, e gli innamorati di tutto il mondo sono alla ricerca del regalo perfetto da regalare al proprio partner. Talvolta, però, non sempre si hanno le idee chiare. Ecco per voi poche e semplici idee regalo per stupire il vostro lui o la vostra lei!

San Valentino per lei: cosa regalare?

Un’ottima idea per coccolare la vostra fidanzata sarebbe una giornata in un centro benessere, magari accompagnata da un percorso di coppia. Numerose strutture durante il periodo di San Valentino organizzano promozioni speciali per l’occasione: su Groupon, ad esempio, ci sono tantissime offerte per trascorrere un giorno in total relax. Un’alternativa alla Spa di coppia può essere un weekend romantico: cosa c’è di meglio di un viaggio in una delle città più romantiche del mondo? L’ideale sarebbe Parigi, oppure, una meta italiana come Venezia.

San Valentino per lui: cosa regalare?

Un’idea originale per lui sarebbe una SmartBox. Negli ultimi anni, infatti, i cofanetti SmartBox vanno letteralmente a ruba. Non è altro che un cofanetto regalo disponibile sia in un supporto cartaceo che elettronico, che ha un determinato costo e contiene un’offerta unica. Su Amazon, ad esempio, numerose sono le SmartBox in vendita. Ma l’alternativa “casalinga” è sempre valida: potreste pensare ad una cena a lume di candela oppure ad una colazione recapitata a casa. Se il buongiorno si vede dal mattino, la giornata sarà perfetta!

San Valentino 2020: idee low cost fai da te:

Se non disponete di un budget tale da permettervi tutte le idee che vi abbiamo appena suggerito, per i più romantici consigliamo i post-it. Riempire la stanza del vostro o della vostra amata con dei post-it che portano ad un regalo, accompagnati magari da palloncini a forma di cuore e candele profumate, potrebbe essere un’ottima idea romantica. O ancora, potreste stampare le foto di coppia più belle e, dietro ognuna di esse, scrivere un motivo per il quale siete innamorati del vostro partner.

Insomma, tantissimi sono i suggerimenti per regalare emozioni uniche alla vostra metà. Basta soltanto un po’ di inventiva!