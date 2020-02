Alessandro Cecchi Paone si racconta: “Volevo fare il giornalista sin da piccolo” (Video)

';

Alessandro Cecchi Paone, noto giornalista e conduttore televisivo, è stato ospite di Chiara Stile, inviata e giornalista di Zetanews.it. Come sfondo un favoloso scorcio di Castel Sant’Elmo e il Vesuvio, visti dal celebre Hotel Paradiso situato a Posillipo.

Nella lunga intervista, Cecchi Paone ha toccato vari argomenti, rivelando a cuore aperto anche alcuni aspetti della sua vita privata, come il suo lungo trascorso in Spagna e la sua battaglia di anni per la fecondazione assistita, affinché tante donne possano avere figli grazie alla scienza.

Chi è Alessandro Cecchi Paone

“Nella mia famiglia ci sono ingegneri, insegnanti, professori … e nessuno ha mai intrapreso questa strada. Io invece, sin da piccolissimo, ho sempre voluto fare questo mestiere.” Così esordisce il giornalista. Ma Alessandro Cecchi Paone, oltre ad essere un giornalista di spessore, è anche conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico italiano, e da sempre ha avuto le idee chiare sugli obiettivi che intendeva realizzare.

Alessandro Cecchi Paone: la carriera televisiva

Il suo esordio televisivo è avvenuto da giovanissimo, all’età di soli 16 anni, conducendo su Rai 1 un telegiornale per ragazzi. Ma il 1983 è l’anno della svolta, in cui vince il concorso Un volto nuovo per gli anni 80, un’ opportunità che gli apre le porte in numerose trasmissioni nazionali di successo. Da lì in poi si sono susseguiti altri 44 anni di televisione, in cui Alessandro Cecchi Paone è protagonista delle maggiori emittenti come Rai 1 e Sky.

Cecchi Paone:” il libro di Giulia De Lellis? Non lo ha letto neanche lei!”

Alessandro Cecchi Paone risponde goliardicamente alla domanda sul discusso libero di Giulia De Lellis: “Il libro di Giulia De Lellis? Ma se non lo ha letto lei, perché dovrei leggerlo io?”