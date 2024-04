Mentre la festa del lavoro viene celebrata in tutta Italia, Taranto si distingue con un evento che non solo onora la musica ma anche il dialogo e l’impegno su questioni socio-politiche importanti. L’Uno Maggio Libero e Pensante, ormai un appuntamento annuale dal 2013 nel suggestivo Parco Archeologico delle Mura Greche, rappresenta una vibrante alternativa al più noto concerto romano, attirando coloro che desiderano unire l’arte musicale a una riflessione più marcata sui temi della giustizia e del progresso sociale. Ecco dunque dove vedere il concerto del Primo Maggio a Taranto 2024: le info sulla diretta tv, ma anche la scaletta con i cantanti presenti.

Tanti artisti di grande spessore: la scaletta del concerto del Primo Maggio Taranto 2024

Sotto la guida artistica di figure di spicco come il cantautore Diodato, il musicista Roy Paci e l’attore e regista Michele Riondino, il concerto si annuncia ricco di esibizioni memorabili. Tra gli artisti che si alterneranno sul palco ci sono nomi del calibro di Brunori Sas, Mannarino e Francesca Michielin, supportati da una “super band” di talenti strumentali che include Roberto Angelini e Fabio Rondanini. L’edizione di quest’anno è particolarmente attesa dopo le sfide poste dal maltempo nell’anno precedente, dimostrando la resilienza e l’impegno degli organizzatori nel portare avanti questo evento unico.

Uno Maggio Libero e Pensante non è solo un evento musicale ma anche una piattaforma per il dialogo su importanti questioni sociali, politiche ed ambientali. Sul palco, accanto agli artisti, si alterneranno rappresentanti di organizzazioni come Amnesty International e Fridays For Future, oltre a figure di spicco come il padre di Ilaria Salis e la scrittrice Mariangela Tarì. Questi interventi mirano a sensibilizzare e informare il pubblico, integrando la musica con un forte messaggio di attivismo e consapevolezza.

Dove vedere il concertone in diretta tv e in streaming

Il concerto del Primo Maggio 2024 a Taranto sarà condotto da un quartetto di presentatori dinamici e sarà trasmesso in diretta televisiva dall’emittente locale Antenna Sud. Chi non può partecipare di persona avrà la possibilità di seguire l’intero evento in streaming online, garantendo così che nessuno si perda questa significativa giornata di musica e riflessione. Le trasmissioni inizieranno intorno alle 14:00, promettendo un pomeriggio e una serata di contenuti impegnativi e performance ispiratrici.