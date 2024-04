Torna il Concerto del Primo Maggio a Roma, evento annuale molto atteso dagli amanti della musica, si prepara a celebrare una nuova edizione ricca di innovazioni e performance indimenticabili. Quest’anno, per la prima volta, il tradizionale appuntamento si sposta dal cuore di Piazza San Giovanni al vasto spazio del Circo Massimo ma, come sempre, con l’ingresso libero per tutti. Quali saranno i cantanti e gli ospiti che comporranno la scaletta del Concerto del Primo Maggio di Roma 2024?

Concerto Primo Maggio Roma 2024: la scaletta dei cantanti e degli ospiti

Il tema di quest’anno, “Ascoltiamo il Futuro #1M2024”, riflette un forte impegno verso la narrazione evolutiva della musica nazionale, con l’obiettivo di esplorare le dinamiche attuali e future del panorama musicale. La giornata di festa sarà inaugurata con le parole immortali di Fabrizio De Andrè in “La guerra di Piero”, segnando l’inizio ufficiale delle esibizioni alle 13.15 con un pre show condotto da BigMama. Tra gli artisti confermati figurano nomi del calibro di Achille Lauro, Mahmood, Negramaro e molti altri, promettendo una giornata di esibizioni eccezionali che celebrano la diversità e il talento italiano. In aggiunta, il palco accoglierà anche i vincitori del contest 1MNext, evidenziando nuovi talenti emergenti.

Gli artisti che hanno confermato la loro presenza sul palco sono (in ordine alfabetico): Achille Lauro, Alda, Anna Castiglia, Ariete, Bigmama, Bloom, Caffellatte & Giuze, Chiamamifaro, Coez & Frah Quintale, Colapesce Dimartino, Cor Veleno, Cosmo, Dargen D’amico, Ditonellapiaga, Ermal Meta, Ex-Otago, La Municipal, La Rappresentante di Lista, Leo Gassmann, Lina Simons, Mahmood, Malika Ayane, Maria Antonietta e Colombre, Mazzariello, Mille, Morgan, Motta, Negramaro, Noemi, Olly, Piero Pelù, Piotta, Rosa Linn, Rose Villain, Santi Francesi, Stefano Massini e Paolo jannacci, Tananai, Teseghella, Tripolare, Tropico, Ultimo, Uzi Lvke, Vale Lp. Opening (ore 13.15): Albe, Cioffi, Diego Lazzari e Nashley, Etta, Gaudiano, Irbis.

Dove vedere il concertone in diretta tv e streaming

La diretta del Concerto del Primo Maggio 2024 a Roma sarà trasmessa su Rai 3 a partire dalle 15.15 fino a mezzanotte, con una pausa programmata dalle 19 alle 20 per consentire la messa in onda delle edizioni serali dei telegiornali. Per chi preferisce l’ascolto radiofonico, Rai Radio 2 offrirà una copertura continua dell’evento, inclusa una maratona di trasmissioni che riprenderanno dopo la pausa televisiva. Inoltre, per un’esperienza ancora più accessibile, il concerto sarà disponibile in streaming su RaiPlay e Rai Italia, assicurando che nessuno si perda l’opportunità di partecipare virtualmente a questo grande evento musicale.