Il 7 maggio 2024 segna il ritorno dell’evento musicale più celebre d’Europa, l’Eurovision Song Contest, che si terrà quest’anno in Svezia, a Malmö, grazie alla vittoria dell’anno precedente di Loreen con il brano “Tattoo”. La manifestazione, che incarna lo spirito di unità e fraternità europea ben oltre i confini dell’Unione Europea, adotta nuovamente lo slogan “United by music”. Questa edizione prevede due semifinali, il 7 e il 9 maggio, e il grand finale il 11 maggio, tutti ospitati dall’arena di Malmö e presentati da Petra Mede e Malin Akerman. Scopriamo dunque tutto su Eurovision 2024: chi sono i partecipanti e i favoriti, dove vederlo e ascoltarlo, il regolamento della competizione.

La storia e il regolamento della competizione canora: come funziona il Festival?

L’Eurovision Song Contest, nato nel 1956, è un concorso canoro annuale tra i paesi membri dell’Unione Europea di Radiodiffusione. Ogni paese partecipante presenta una canzone originale in una serata live, dove la performance viene valutata sia da una giuria di esperti che dal pubblico. Il regolamento prevede che i brani non superino i tre minuti di durata e non siano stati pubblicati prima di una certa data stabilita dagli organizzatori, per mantenere equità e freschezza nel concorso.

Quali saranno i partecipanti a Eurovision 2024: i favoriti e le semifinali

Quest’anno, l’Eurovision vede la partecipazione di 37 nazioni, con il ritorno di Lussemburgo dopo 31 anni e l’assenza della Romania per il secondo anno consecutivo. Come detto, le Nazioni già qualificate all’ultimo atto sono l’Italia (Angelina Mango con “La Noia”), il Regno Unito (Olly Alexander con “Dizzy”), la Germania (Isaak con “Always on the Run”), la Svezia (Markus & Martinus con “Unforgettable”) e la Francia (Slimane con “Mon amour”) e Spagna (Nebulossa con “Zorra”). A questi Big Five più il Paese ospitante si aggiungeranno i 10 Paesi più votati in ciascuna semifinale: alla finalissima, dunque, si sfideranno 26 artisti.

Secondo le previsioni dei bookmaker, alcuni dei favoriti per la vittoria includono la Svizzera con Nemo e il brano “The Code”, e la Croazia con Baby Lasagna e “Rim Tim Tagi Dim”. Non si può ignorare la forte presenza di Angelina Mango, che già ha catturato l’attenzione con le prove che promettono una scenografia impressionante e un’esibizione memorabile.

Dove vedere Eurovision 2024 in diretta tv e in streaming

Per gli appassionati italiani, l’intero Eurovision 2024 sarà trasmesso in diretta televisiva: le semifinali saranno visibili su Rai 2 a partire dalle 21:00, mentre la grande finale del 11 maggio sarà trasmessa su Rai 1 a partire dalle 20:35. Inoltre, tutto sarà disponibile in streaming su Rai Play, garantendo che nessuno si perda l’emozione delle esibizioni live.