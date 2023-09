Venezia introduce un ticket d’ingresso per i turisti. A partire dal 2024 sarà possibile accedere nel centro della città lagunare solo a pagamento. La decisione al termine di un consiglio comunale. Vediamo insieme da quando entrerà in vigore la misura e come sarà possibile acquistare il ticket.

Come funziona l’iniziativa che il Comune vuole adottare dal prossimo anno

Venezia è una delle destinazioni turistiche più popolari del mondo, attirando milioni di visitatori ogni anno. L’alto numero di turisti ha sollevato preoccupazioni circa l’impatto sulle infrastrutture della città e sul suo ambiente unico, compresa la laguna che la circonda.

Il Consiglio comunale di Venezia ha dunque approvato un nuovo sistema di ticket d’accesso per limitare e gestire i flussi turistici nella città. Con 24 voti a favore e 12 contrari, il regolamento sul contributo d’accesso è stato ufficialmente adottato, dando seguito a una legge introdotta nel 2019.

Il ticket d’ingresso per Venezia, che avrà un costo di 5 euro per persona e richiederà una prenotazione online, sarà sperimentato a partire dalla primavera del 2024. La misura sarà applicata inizialmente durante i 30 giorni di maggiore afflusso turistico nell’anno.

Ticket d’ingresso per Venezia, chi sarà escluso dall’acquisto

Il ticket d’accesso non si applicherà ai residenti della città, ai turisti che soggiornano negli hotel locali o ad altre categorie specifiche che accedono a Venezia per motivi lavorativi o personali. Il sistema di prenotazione online è stato concepito per fornire un controllo più accurato sull’afflusso di visitatori, soprattutto durante i periodi di massima affluenza.