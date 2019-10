Un passo dal Cielo 5: Trama settima puntata e info streaming Rai Play

';

Questa sera torna l’attesissimo appuntamento con “Un passo dal cielo 5“. Come ogni giovedì, andrà in onda in prima serata su Rai Uno la fiction ambientata a San Candido, in Trentino-Alto Adige. L’appuntamento di questa sera è fissato per le 21,25 subito dopo “I soliti ignoti”.

Nella settima puntata, intitolata Onora il padre, Klaus sarà il primo sospettato dell’omicidio di un antiquario ebreo. Le indagini saranno affidate al commissario Nappi che sarà aiutato, come sempre, dal capo della forestale, Francesceo Neri. Non sarà un lavoro semplice per i due che dovranno fare i conti anche con Bruno Moser e, in particolare, alle sue idee strampalate per salvare il figlio dalla prigione.

Nel frattempo Emma è alle prese con mille dubbi sul suo rapporto con Francesco e sulla gravidanza che però decide di portare avanti: per lei è arrivata l’ora di prendere una decisione chiara nei confronti del padre del figlio che porta in grembo e del maestro Albert Kroess. Intanto Vincenzo è pronto per il trasloco, lasciando Valeria e Isabella da sole in foresteria, ma qualcosa salta fuori all’improvviso e il suo ritorno a casa è messo in pausa.

Un passo dal Cielo 5 Streaming: tutti gli episodi online su RaiPlay

Tutti gli episodi della quinta stagione di “Un passo dal cielo” sono disponibili in streaming gratis su Rai Play. Per guardare la settima puntata della fiction di Rai Uno basterà collegarsi al portale ufficiale RaiPlay.it, registrarsi e poi scegliere il programma di proprio interesse, in questo caso la Serie TV italiana con protagonista il comandante della Forestale di San Candido, interpretato da Daniele Liotti.

In alternativa si può usufruire dell’app gratuita disponibile per Smart Tv e principali dispositivi mobili che permetteranno a tutti gli utenti di usufruire in piena mobilità degli episodi in streaming della quinta stagione di “Un passo dal cielo”.