Whatsapp Down oggi? Non funziona bene: problemi foto e messaggi vocali (3 luglio 2019)

Se non si tratta di un Whatsapp down, poco ci manca. Nel pomeriggio di oggi numerosi utenti del popolare servizio di messaggistica stanno infatti riscontrando dei problemi con l’utilizzo dello stesso: migliaia le segnalazioni su DownDetector. In particolar modo, si evidenziano difficoltà nell’invio e nel download di foto, audio e messaggi vocali, che alle volte non vengono recapitati al destinatario o non vengono scaricati.

Whatsapp non funziona bene oggi: non invia foto e audio correttamente

Come già detto, il problema principale di Whatsapp di oggi risiede nel fatto che molti utenti non riescono ad inviare correttamente foto e audio. Nonostante in alcuni casi, dopo alcuni tentativi si riesca nello scopo, è da segnalare quello che appare essere un vero e proprio malfunzionamento. In tanti altri gli utenti che invece hanno segnalato negli ultimi minuti come non si riesca neppure a scaricare gli audio e i messaggi vocali, ma anche foto e video.

Whatsapp non scarica foto e video: migliaia di segnalazioni su DownDetector

La nostra ipotesi, oltre che essere verificata in maniera empirica, è stata confermata da DownDetector: negli ultimi minuti, infatti, siamo arrivati a oltre duemila segnalazioni di problemi al servizio di messaggistica. Per comprendere quando e come verranno risolti gli eventuali problemi che si profileranno, utilizzare questo sito è sicuramente un buon metodo per leggere le opinioni altrui e vedere se Whatsapp funziona nel mondo.

Staremo a vedere cosa accadrà. Intanto, in tantissimi stanno già mettendosi alla ricerca per capire se si tratta di un Whatsapp Down oppure no.