Benevento-Salernitana, le parole di Gian Piero Ventura in conferenza prepartita

Conferenza stampa prepartita per Gian Piero Ventura. Il tecnico della Salernitana ha accompagnato la sua squadra in vista del derby che si giocherà domenica sera alle ore 21 contro il Benevento. L’allenatore granata ha parlato della partita in programma, ma anche del calciomercato.

Ventura: “Salernitana e Lazio due società legate, i calciatori devono essere ambiziosi”

Gara senza dubbio ostica per la sua squadra, attesa dalla dominatrice del torneo: “Una squadra prima in classifica con un’infinità di punti di vantaggio. Per noi una verifica estremamente importante sul piano della personalità. Oggi siamo diversi rispetto al girone d’andata, abbiamo più consapevolezza e convinzione. E rispetto al girone d’andata, nel quale abbiamo pagato le assenze, abbiamo più giocatori“.

Tre nuovi volti in casa granata: “Giocatori che mi auguro ci diano una mano, hanno tanta voglia. Credo che abbiano le possibilità di fare bene. Abbiamo perso Firenze, ma Capezzi è un buon giocatore. Finalmente il mercato è chiuso, possiamo proseguire in un percorso di crescita“.

Non può che tenere banco la questione Cicerelli, che ha infiammato i tifosi: “Salernitana e Lazio sono due società legate dal fatto che la proprietà è la stessa. I calciatori devono essere ambiziosi. Se lo sono, e vanno in squadre di Serie A, vuol dire che stanno facendo del bene alla Salernitana“.