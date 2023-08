Il campionato di Serie BKT 2023-2024 è alle porte e, come sempre, le attese sono altissime. Questa nuova edizione promette di essere particolarmente avvincente grazie alla presenza di club storici pronti a lottare per ritornare in Serie A. Ma mentre analizzeremo il torneo, daremo uno sguardo anche al calendario completo della Serie B 2023-2024, con alcune indicazioni per scaricarlo in PDF.

Una partenza col botto e tante squadre da seguire

Si parte con la grinta del Sud Italia, rappresentata da club storici come Bari e Palermo, che incrocia le ambizioni di nuovi protagonisti e rientri significativi. Due club che mettono insieme un patrimonio di tradizioni e successi, sono pronti a infiammare i cuori dei tifosi. La passione pugliese, dimostrata dai 60mila spettatori di qualche mese fa, si scontra con la storia di un Palermo sempre agguerrito. Diaw e Sibilli al Bari, Ceccaroni e Lucioni per il Palermo, rappresentano solo alcune delle novità da tenere d’occhio.

Mentre la Feralpisalò fa il suo debutto storico in Serie B – unica matricola del torneo – squadre come il Parma mirano a un ritorno in grande stile. La squadra neopromossa punta su La Mantia e Martella per garantire solidità ed esperienza. I ducali hanno rinforzato le proprie fila, ma potrebbero anche affidarsi alla struttura della scorsa stagione.

Serie B 2023-2024, le favorite per la promozione in A

La Sampdoria rappresenta una presenza illustre in Serie B. Ospite della Ternana al debutto, con un mix rappresentato dalla nuova proprietà e talenti consolidati, e con un campione del mondo come Pirlo in panchina, rappresenta senza dubbio una tra le favorite per la vittoria finale. Non dimentichiamo neppure lo Spezia e la Cremonese, le altre due squadre retrocesse dallo scorso campionato di Serie A, ma anche la neopromossa Catanzaro.

Nell’attesa del completamento dell’organico (manca ancora una squadra), ecco il calendario di questa Serie B 2023-2024 in PDF.