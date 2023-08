Con la stagione 2023-2024 del Fantacalcio che si profila all’orizzonte, gli appassionati di questo gioco sono in fermento, pronti a sfidarsi nell’arte dell’asta. Certo, ognuno ha i suoi favoriti e potrebbe essere tentato di spendere una piccola fortuna pur di assicurarseli. Ma come bilanciare strategicamente i propri crediti? Vediamo insieme dunque come fare la suddivisione del budget del Fantacalcio 2023-2024.

La chiave del successo: equilibrio e strategia

Se siete qui, una cosa dovreste averla già capita: il segreto non sta nel decidere quanto spendere per un singolo giocatore, ma piuttosto come distribuire il budget tra le diverse categorie di calciatori. Considerando che i punti extra sono cruciali, gli attaccanti e i giocatori orientati all’offensiva diventano pezzi pregiati.

Pensando a termini percentuali, le linee guida suggeriscono:

Portieri: 6% – 10% del budget totale

Difensori: 10% – 15%

Centrocampisti: 25% – 35%

Attaccanti: 40% – 60%

Budget Fantacalcio 2023-2024 per l’asta di agosto: come fare la suddivisione

Se inizi con un budget di:

250 crediti:

Portieri: 20 (8%)

Difensori: 30 (12%)

Centrocampisti: 75 (30%)

Attaccanti: 125 (50%)

300 crediti:

Portieri: 24 (8%)

Difensori: 36 (12%)

Centrocampisti: 90 (30%)

Attaccanti: 150 (50%)

500 crediti:

Portieri: 35 (7%)

Difensori: 70 (14%)

Centrocampisti: 150 (30%)

Attaccanti: 245 (49%)

750 crediti:

Portieri: 60 (8%)

Difensori: 90 (12%)

Centrocampisti: 225 (30%)

Attaccanti: 375 (50%)

1000 crediti:

Portieri: 90 (9%)

Difensori: 140 (14%)

Centrocampisti: 300 (30%)

Attaccanti: 470 (47%)

Budget Fantacalcio 2023-2024, alcuni consigli utili per l’asta

Informarsi: Prima dell’asta, studia le performance dei giocatori nella stagione precedente e nei match pre-campionato. Un giocatore in forma potrebbe fare la differenza. Non trascurare i giovani: Ogni anno emergono nuovi talenti. Un giovane in ascesa potrebbe costare meno e rivelarsi una vera sorpresa. Flessibilità: Anche se hai una strategia, rimani flessibile durante l’asta. Adatta il tuo budget alle circostanze. Equilibrio tra reparti: Non puntare tutto sugli attaccanti. Una squadra ben bilanciata tra difesa, centrocampo e attacco potrebbe garantirti punti costantemente. Non esaurire il budget subito: Tieni da parte alcuni crediti per le fasi finali dell’asta. Potresti avere l’opportunità di fare affari d’oro verso la fine.

Con la giusta strategia e un po’ di fortuna, la stagione 2023-2024 del Fantacalcio potrebbe essere la tua migliore. Buon gioco a tutti!