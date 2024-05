La tensione è palpabile a Terni, dove la Ternana e il Bari si preparano a disputare la partita di ritorno del playout di Serie B. Dopo il pareggio per 1-1 all’andata al San Nicola, entrambe le squadre sanno che questa partita sarà decisiva per la permanenza nella serie cadetta. Ma chi passa? Vediamo insieme il regolamento: come funziona questa gara e in che modo si decide chi rimarrà in B.

Una partita di grandissima importanza: le probabili formazioni

La Ternana, che ha terminato la stagione regolare al sedicesimo posto, avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico, un fattore che potrebbe rivelarsi decisivo. I tifosi rossoverdi hanno risposto in massa, esaurendo i biglietti disponibili e creando un’atmosfera elettrizzante al Liberati. Dal punto di vista tattico, entrambe le squadre dovranno bilanciare l’urgente necessità di segnare con la prudenza di non subire reti, visto il punteggio dell’andata (1-1, come detto sopra). La tensione è alta, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

Ternana-Bari, chi passa nel ritorno dei playout di Serie B: cosa dice il regolamento

Il regolamento del playout di Serie B è chiaro: al termine delle due partite, la squadra con la migliore differenza reti sarà salva. In caso di parità nella differenza reti, si salverà la squadra meglio classificata in campionato, in questo caso la Ternana. Non sono previsti tempi supplementari né calci di rigore, poiché le squadre non hanno terminato la stagione regolare con lo stesso numero di punti. Questo significa che, se la partita dovesse terminare in parità, la squadra umbra avrebbe la meglio grazie ai due punti di vantaggio con cui ha chiuso la stagione rispetto al Bari.

Da regolamento le due partite si giocano solamente se le due squadre non sono distanti più di quattro punti: se la 16esima in classifica è avanti di cinque o più punti la 17esima retrocede direttamente in Serie C 2024/2025 senza i playout.