Doppio colpo di calciomercato in arrivo per il Lecce Calcio. Stando a quanto riporta Alfredo Pedullà, i giallorossi hanno messo le mani su due calciatori del Sassuolo. Si tratta dell’attaccante El Khouma Babacar e del difensore Cristian Dell’Orco. I due sono oramai in arrivo dopo che il club salentino ha trovato l’accordo con la società neroverde per la loro acquisizione.

Babacar al Lecce, doppio colpo salentino: beffata la Salernitana per Dell’Orco

Nella giornata di oggi vi sono stati importanti sviluppi per entrambe le trattative. In particolar modo, è stato per Babacar che il Lecce ha deciso di stringere, dopo aver probabilmente mollato definitivamente la presa per Burak Yilmaz, a causa delle tante difficoltà riscontrate.

L’attaccante ex Fiorentina, come detto in precedenza, non dovrebbe essere l’unico a raggiungere il Salento per il prossimo campionato di Serie A. L’ex Empoli Dell’Orco, di proprietà degli emiliani, ma la scorsa stagione in prestito in Toscana, era richiesto da tante squadre di B, su tutte la Salernitana, ma sembra aver scelto Lecce.