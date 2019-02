Il calciomercato della Serie B si è ufficialmente concluso nella tarda serata di ieri, 31 gennaio 2019. Tante sono state le emozioni dell’ultima giornata che, come sempre, porta con sé trepidanti attese e colpi dell’ultimo minuto. Andiamo a ricapitolare insieme cosa è successo ieri, con i principali affari e le più importanti trattative dell’ultimo giorno.

Calciomercato Serie B 31 gennaio 2019: gli affari di Salernitana e Perugia

La Salernitana ha ufficializzato gli acquisti di alcuni calciatori. Si tratta, innanzitutto, di Emanuele Calaiò e Walter Lopez. Per il primo, parliamo di un corteggiamento, quello della dirigenza granata al calciatore ex Parma (e viceversa), che dura ormai dalla scorsa estate, e che si è concretizzato solo alcune ore prima del gong.

“El Zurdo”, invece, approda in Campania ritornandovi dopo la favolosa cavalcata verso la Serie A compiuta col Benevento nel 2017. Lopez rientra nell’ambito della trattativa che ha portato Luca Castiglia a trasferirsi alla Ternana, ex club di appartenenza del terzino.

Nel frattempo, Riccardo Bocalon torna in patria. Il calciatore veneto si trasferisce al Venezia, in una sorta di cambio della guardia con Calaiò. Ufficiale, sempre per quanto riguarda la Salernitana, il riscatto di Jallow dal ChievoVerona. Per Luigi Vitale trasferimento dell’ultimo minuto all’Hellas Verona. Niente da fare per Jacopo Dezi e Fabio Ceravolo, che restano al Parma.

Il Perugia non riesce a concretizzare due importanti operazioni di mercato in difesa. Fabrizio Cacciatore, ambito centrale del Chievo, ha accettato la corte del Cagliari dopo che per alcune ore si era parlato di un trasferimento in biancorosso ormai fatto. Discorso simile per Aleandro Rosi, che però è svincolato, ma per il quale non si è chiusa la trattativa.

Calciomercato Serie B 2019: acquisti e cessioni del Foggia, Lecce e Benevento ferme

Per quanto riguarda la porta, Albano Bizzarri è un nuovo calciatore del Perugia. Nella trattativa che ha portato l’argentino al Grifo, il terzino Pierre-Yves Ngawa si è trasferito all’ex club di Bizzarri, il Foggia. Il vero e proprio colpo dei rossoneri è stato però l’acquisto di Jean-Claude Billong, possente centrale difensivo ex Benevento. Sicuramente un ottimo calciatore per una squadra che intende centrare l’obiettivo della salvezza.

Lo stesso club dauno ha messo sotto contratto l’attaccante del Frosinone Luca Matarese. Il calciatore arriva in rossonero con la formula del prestito. Non solo il calciatore napoletano, ma anche il giovane classe 1999 della Roma Andrea Marcucci. Il centrocampista arriva a titolo definitivo.

Il Lecce avrebbe provato a prendere Cesar Falletti, trequartista del Palermo, non riuscendo però a compiere l’ultimo colpo di un mercato che ha già visto approdare in giallorosso Tumminello e Tachtsidis, su tutti. I salentini potrebbero essere ora tra le più serie candidate per l’obiettivo grosso. Chi è invece tra i favoriti per la vittoria da inizio campionato, come il Benevento, ha comunque deciso di puntellare la rosa, senza botti dell’ultimo minuto.