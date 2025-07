Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: gli Oasis tornano sul palco per la prima data del tour mondiale Oasis Live ’25, e lo fanno in grande stile, con un evento che ha già il sapore della storia. Noel e Liam Gallagher si esibiranno questa sera, venerdì 4 luglio, al Principality Stadium di Cardiff, segnando ufficialmente la reunion di una delle band più iconiche della musica britannica. Un evento imperdibile per milioni di fan, reso ancora più speciale dalla copertura in diretta streaming della BBC, pronta a raccontare ogni dettaglio del grande ritorno. Ecco, dunque, come seguire il concerto degli Oasis a Cardiff in streaming.

Oasis Cardiff streaming: come seguire l’evento live

La BBC ha organizzato una programmazione dedicata per celebrare l’evento. A partire dalle 13:00 (ora UK), sarà trasmessa l’anteprima Oasis: Countdown to the Comeback, condotta da Jason Mohammad e Tina Daheley, con interviste esclusive, collegamenti dalla città e ospiti speciali.

Va chiarito che il concerto non sarà visibile in diretta dall’interno dello stadio, ma i fan potranno godersi una copertura non completa dell’atmosfera di Cardiff, con reportage live, reazioni a caldo del pubblico e commenti a margine dello show.

Per vedere il live streaming è necessario trovarsi nel Regno Unito, ma per chi è fuori dai confini britannici è possibile accedere tramite VPN configurata con un server UK.

La scaletta attesa per la serata: tra nostalgia e leggende del brit pop

Anche se nessuna scaletta è stata ufficialmente confermata, diverse testate, tra cui il Daily Mail, hanno anticipato una setlist di 23 brani. Si tratterebbe di un viaggio nella discografia che ha reso immortali gli Oasis, con un mix di hit da stadio e perle da fan di lunga data.

Questa la possibile scaletta del concerto di Cardiff:

Acquiesce

Morning Glory

Some Might Say

Cigarettes & Alcohol

Fade Away

Supersonic

Roll With It

Bring It On Down

Talk Tonight

Half the World Away

Little by Little

D’You Know What I Mean

Stand By Me

Cast No Shadow

Hello

Slide Away

Whatever

Live Forever

Rock and Roll Star

The Masterplan

Don’t Look Back in Anger

Wonderwall

Champagne Supernova

Il concerto inizierà alle 20:15 ora locale, ovvero le 21:15 in Italia, e avrà una durata stimata superiore alle due ore. Il finale? Affidato, come da tradizione, all’inno generazionale Champagne Supernova.

Un tour mondiale attesissimo: da Cardiff al Brasile

Dopo la tappa inaugurale nel Galles, gli Oasis porteranno il tour in giro per il mondo: Canada, Cile, Giappone, Australia, fino alle due date conclusive previste a San Paolo, in Brasile, il 22 e 23 novembre. Un ritorno globale, che ha già registrato sold out in numerose città.

Oasis, il ritorno di una leggenda

Dal debutto con Definitely Maybe nel 1994 fino all’ultimo album Dig Out Your Soul del 2008, gli Oasis hanno segnato un’epoca, con brani che hanno fatto da colonna sonora a intere generazioni. Sei BRIT Awards, tre nomination ai Grammy e milioni di dischi venduti: il nome Gallagher è sinonimo di musica, caos e poesia urbana.

Cardiff, questa sera, sarà il punto di partenza di una nuova pagina di storia. Con la diretta BBC e il fermento mondiale, il ritorno degli Oasis è molto più di un concerto: è un evento culturale.