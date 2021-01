Nei prossimi giorni inizieranno in tutta Italia i saldi invernali del 2021, cioè il periodo in cui diversi negozi scontano buona parte della propria merce.

Solitamente i saldi avvengono in due periodi dell’anno: a inizio gennaio dopo le feste natalizie per l’abbigliamento invernale ed i primi di luglio per quello estivo. Quest’anno, date le circostanze eccezionali dovute alla pandemia, i saldi saranno molto ritardati rispetto agli altri anni. Così come avvenne per quelli estivi, infatti, le regioni hanno preso decisioni diverse in merito alla data di inizio.

Saldi 2021: Quali sono le date d’inizio?

Ecco qui stilata una lista delle date d’inizio regione per regione, a partire dall’Abruzzo finendo con il Veneto. Per quanto riguarda la Basilicata e la Calabria, vi è attesa di delibera. La provincia autonoma di Bolzano, invece, ha stabilito come data il 13 febbraio.

Le date d’inizio dei saldi invernali 2021, regione per regione:

Abruzzo: 4 gennaio

Basilicata: 2 gennaio

Calabria: 4 gennaio

Campania: 5 gennaio

Emilia-Romagna: 30 gennaio

Friuli Venezia Giulia: 7 gennaio

Lazio: 12 gennaio

Liguria: 29 gennaio

Lombardia: 7 gennaio

Marche: 16 gennaio

Molise: 2 gennaio

Piemonte: 7 gennaio

Puglia: 7 gennaio

Sardegna: 5 gennaio

Sicilia: 7 gennaio

Toscana: 30 gennaio

Umbria: 9 gennaio

Valle D’Aosta: 2 gennaio

Veneto: 30 gennaio

Trentino-Alto Adige: 16 gennaio per i comuni non turistici della Provincia Autonoma di Bolzano, 13 febbraio per i comuni turistici della Provincia Autonoma di Bolzano; nella Provincia autonoma di Trento i saldi sono liberi, cioè ciascun commerciante può iniziarli quando preferisce.