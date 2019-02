Chi è Mariacarla Boscono: età, altezza e peso della fidanzata di Ghali

Una nuova coppia infiamma le pagine di gossip nazionali e locali. Mariacarla Boscono e Ghali sono tra le personalità più gettonate del pettegolezzo del momento. Ma chi è la supermodella italiana, fidanzata con il cantante? Andiamo a scoprire di più su età, altezza e peso della top model.

Chi è Mariacarla Boscono: la biografia wiki della supermodella

Mariacarla Boscono nasce a Roma il 20 settembre 1980, dunque, nel momento in cui scriviamo, la sua età è di 38 anni. Trascorre l’infanzia tra gli Stati Uniti, il Kenya, e la sua città natale.

La sua famiglia è attiva nel settore dell’imprenditoria e della moda; ciò le permette di avviare con maggiore facilità la sua carriera da modella, quando a 16 anni un fotografo amico di famiglia la incoraggia a fare l’indossatrice.

Il suo primo contratto è stato con la l’agenzia di moda DNA Model Management di New York, mentre il manager storico della supermodella, stando a quanto apprendiamo da Wikipedia, è Piero Piazzi, che tutt’oggi la segue in tutto e per tutto.

L’esordio sulle passerelle è avvenuto a Milano, nell’ormai lontano 1996. Mariacarla Boscono è stata top model per tantissimi dei più importanti brand nel campo della moda, indossando capi firmati dai migliori stilisti del mondo, nonché testimonial di numerose campagne pubblicitarie di prestigiose marche di profumi, case di moda e non solo.

Mariacarla Boscono altezza peso: le forme della top model

Le misure della supermodella Mariacarla Boscono sono ovviamente tra le più ricercate, tra i semplici curiosi che vogliono saperne di più sulla persona, ma anche tra chi vuole in qualche modo ‘studiare’ la sua corporatura per prenderla ad esempio. Ebbene, la Boscono è alta 178 cm. Una statura non esagerata, ma comunque ampiamente sufficiente a svolgere con bella presenza il ruolo che ricopre.

Il peso della supermodella si aggira intorno ai cinquanta chili. Nel 2017, nel corso di un’intervista, la modella aveva dichiarato di pesare 52 kg. Stando a quanto riportato da Wikipedia, inoltre, durante la sua gravidanza la Boscono ha preso circa 33 kg di peso in più.

Mariacarla Boscono figlia ed ex marito: vita privata della nuova compagna di Ghali

Dicevamo della gravidanza di Mariacarla Boscono: la supermodella ha avuto una figlia dall’ex marito Andreas Patti. Si chiama Marialucas, ed è nata il 27 agosto 2012 in una clinica di Ibiza. Un’altra sua recente frequentazione è stata quella con l’imprenditore Guido Senia, co-founder del celebre club Circoloco@DC-10 della stessa Ibiza.

Per il resto, della sua vita privata si sa davvero poco. Persona riservata e ‘carismatica’, come la definì Donatella Versace, ha recentemente subito un furto d’identità tramite il suo profilo Instagram, che è stato poi plurisegnalato. Attualmente, il profilo Instagram di Mariacarla Boscono è @iosonomariacarlaboscono.

Mariacarla Boscono intervista: come si racconta la supermodella

32 anni circa di carriera per una delle indossatrici italiane più famose di sempre. Una grande personalità, tanto che, come dicono in tanti, “non si può fare a meno di guardarla”.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica. L’infanzia di Mariacarla Boscono è stata infatti tutt’altro che serena, come lei rivela nel corso di un’intervista al “Corriere della Sera”: “Mi prendevano in giro, mi chiamavano Olivia, come la compagna di Braccio di Ferro. Ero più androgina, più ‘strana’. Ora sono popolare e sono considerata bella ma ho dovuto inventare qualcosa che non c’era. Ho fatto pace con me stessa molto tempo fa, quando ho smesso di torturarmi pensando a quello che volevo essere e non ero“.

La forza della supermodella è stata probabilmente il suo anticonformismo, e la sua capacità di fare dei suoi ‘difetti’ i suoi punti di forza: “Sono bella perché sono racchia. In realtà sono la più bella, ma io non lo so. In ogni caso, mi trovo a mio agio nel mondo della moda. Non sono un Premio Nobel ma sono una donna fashion, non sono coltissima ma neppure stupida, ma quando ho iniziato ero una ragazzina curiosa, molto curiosa che andava da Karl Lageferld e non si faceva problema a chiedergli qualcosa sulla collezione“.

Mariacarla Boscono Ghali, la nuova coppia del gossip

Come detto, si chiacchiera tanto della sua unione con Ghali, il popolare rapper, salito agli onori della cronaca musicale per il suo “Cara Italia”, che ha riscosso tanto successo nel 2018. La coppia è uscita di nuovo allo scoperto, soprattutto su Instagram, durante la Milano Fashion Week per le collezione autunno inverno 2019-2020.

Non è la prima apparizione dei due insieme sulle rispettive bacheche di Instagram: un video di gennaio li ritraeva mentre giocavano a ping pong alle Maldive, scambiandosi delle effusioni.

Ecco una loro foto insieme, con lei rossa, e lui vestito in maniera piuttosto inusuale rispetto a come lo conosciamo noi. L’immagine è tratta, anch’essa, dal profilo Instagram della supermodella.